Ny poäng av svenskforwarden – håller sviten vid liv

Efter en stark fjolårssäsong med Colorado Avalanche stod det i somras klart att Carl Söderberg skulle få byta Denvers bergiga miljö mot öknen i Arizona, då han ingick i en bytesaffär som skickade backen Kevin Connauton och ett tredjerundeval i sommarens draft åt andra hållet.

Medan Connauton fått finna sig att spela AHL-hockey under säsongsinledningen har Söderberg inlett säsongen starkt med Arizona. I natt stod svensken för säsongens sjätte poäng på de åtta inledande matcherna, då han noterades för en passningspoäng på Lawson Crouses 1–0-mål i den första perioden.

Assisten innebär att Söderberg förlänger sin poängsvit till fyra matcher. Under den fyra matcher långa sviten har den nyfyllde 34-åringen stått för fyra poäng (2+2).

MYCKET ISTID FÖR ZIBANEJAD OCH "OEL"

Söderbergs Arizona kunde sedan gå vinnande ur drabbningen med New York Rangers efter att Christian Dvorak avgjort matchen en dryg minut in i förlängningsspelet. Förutom Söderberg gick samtliga svenskar på isen poänglösa. Noterbart är att Rangers svenske forward Mika Zibanejad med sina 24:35 hade mest istid av samtliga spelare i New York Rangers.

Oliver Ekman Larsson var annars den spelare som hade mest istid av alla i matchen, då han loggade 28:21 i segermatchen.

Segern var Coyotes femte på de sex senaste matcherna.

New York Rangers – Arizona Coyotes 2–3 e. sd. (0–1, 2–1, 0–0, 0–1)

New York: Tony DeAngelo 2 (3)

Arizona: Lawson Crouse (2), Alex Goligoski (1), Christian Dvorak (4)