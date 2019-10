Svenske veteranen nedflyttad till farmarligan

Jonathan Ericsson har spelat tolv säsonger i Detroit Red Wings och var med i laget som spelade i klubbens senaste Stanley Cup-final 2009. Det kom därför som lite av en skräll när 35-åringen sattes upp på waivers i går.

Detta innebar att alla de andra NHL-lagen hade möjlighet att plocka till sig Ericsson inom de närmaste 24 timmarna. Nu har ett dygn passerat och ingen annan klubb var intresserad av att värva svensken. Han kommer därför att flyttas ner till AHL för spel i Grand Rapids Griffins.

"HANDLAR OM ATT KOMMA IN I MATCHTEMPOT IGEN"

Ericsson har inte spelat match sedan mars då han har gäckats av en höftskada. Enligt Detroits tränare Jeff Blashill behöver svensken få spela matcher innan han är redo för NHL-spel igen.

– Mitt budskap till honom är att gå ner till AHL och spela grym hockey. Han berättade att det är hans plan. Han har helt enkelt inte spelat på väldigt lång tid, sade coachen efter nattens match mot Vancouver och fortsatte:

– Jag kunde inte ta med honom i laget nu men han behöver spela matcher för att komma in i spelet igen. Nu får han åka ner och visa att han kan spela riktigt bra hockey. Både han, jag och hela klubben skulle bli väldigt glada om han åkte ner och spelade bra så att vi kan plocka upp honom i truppen igen. Just nu handlar det om att komma in i matchtempot igen för honom.

Den tidigare OS-backen kommer nu att tvingas till spel i farmarligan för första gången på tio år.