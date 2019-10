World Cup-backen klar för sin sjätte NHL-klubb

2018 var Luca Sbisa en del av Vegas lag som förlorade i Stanley Cup-finalen mot Washington Capitals. Därefter har karriären stannat av lite.

Han värvades till New York Islanders men spelade bara nio matcher i NHL i fjol. Han fick inget nytt kontrakt av Islanders och har varit klubblös sedan i våras. Han fick dock ett tryout-kontrakt med sin tidigare klubb Anaheim Ducks och i går skrev han ett nytt kontrakt som sträcker sig över resten av säsongen.

Schweizaren sattes dock upp på waivers i syfte att skickas ner till AHL. Under onsdagen kom dock beskedet att Sbisa plockas upp av ett nytt lag. Han kommer nu att spela i Winnipeg Jets vilket blir hans sjätte NHL-klubb i karriären.

Jets har tappat flera tongivande backar under sommaren och just backsidan har varit väldigt ifrågasatt under säsongsinledningen. Luca Sbisa förväntades därför komma in och stabilisera spelet för den kanadensiska klubben.

Schweizaren var en del av lag Europas trupp till World Cup 2016 och har totalt spelat över 500 NHL-matcher.