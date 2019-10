FUNQVIST: Färjestad vaknade sent – vilket räckte Idag 22:03

Efter några trevande minuter studsade matchen igång och det var Linköping som tog taktpinnen genom att göra två mål innan paus. Gästerna reducerade genom Ville-Valtteri Leskinen och hade bud på både ett och två mål till. När Jaakko Rissanen tryckte in 3-1 såg gästerna tunga ut - i några sekunder. Men på två minuter hade man kvitterat och i förlängningen lyfte Per Åslund in 3-4.



Som brukligt är när Linköping spelar den här säsongen blev det en match med olika ansikten. Å ena sidan såg Färjestad bitvis överrumplade ut av hemmalagets offensiv, för att i nästa etablera ett enormt tryck i offensiv zon. Två fina målvaktsinsatser, från Jonas Gustavsson respektive Markus Svensson, bidrog till underhållningen. För även om det stod 3-3 efter 60 minuter hade det kunnat bli betydligt mer. Åt båda håll.

Från tisdagens tillställning noterar jag följande:

LINKÖPING JEKYLL & HYDE

Kontinuitet i spelet har inte varit Linköpings starka sida under säsongen. Det fortsatte under torsdagen. En riktigt bra förstaperiod följdes av en brutal svacka i mittperioden som höll på att kosta laget tvåmålsledningen. Den stressade defensiven såg visserligen lugnare ut under stora delar av matchen men när stressen väl slår till är det som att försvararna blir livrädda direkt och då blir det farligt. Framåt spelar Linköping med ett helt annat lugn. Dessutom stod man för vassa utbrytningar ur egen zon vid ett flertal tillfällen. Kan nye Sam Lofquist bidra med lugn i försvaret? Amerikanen debuterar högst troligt på lördag mot Växjö.



FÄRJESTAD ÖVERLISTADE CENTRALT – MEN…

Luleå nätade två gånger om med passningar lågt genom Färjestads centrallinje i Karlstad senast. Den var inte helt i balans under matchen mot Linköping heller vilket skapade lägen mot Markus Svensson, som också fick vittja nätet en gång – visserligen i powerplay – med en passning genom centrallinjen. Och när Rissanen skickade in 3-1-pucken såg Karlstadslaget för några sekunder ut som ett slaget lag. Men Färjestad drog upp ärmarna och spottade i näven och gjorde två mål på 2:08. Ett halvt sovande Färjestad behövde bara ett par minuter för att ta matchen till förlängning och slutligen vinna. En enorm styrka hos Karlstadslaget, som snabbt skakade av sig förlusten mot Luleå. Både matchvinnaren Per Åslund och tränaren Johan Pennerborn berättade för Hockeysverige efter matchen att laget jobbat med arbetet i försvaret kring centrallinjen. Pennerborn menade att hans lag såg mört ut men både han och Åslund var rörande överens: Två poäng mot ett desperat Linköping tar de.

HEMMALAGETS FÖRSTAKEDJA BRILJERADE

Hemmalagets kedja med Broc Little, Jaakko Rissanen och Andrew Gordon skördade stora framgångar och samtliga gjorde tre poäng vardera, där finländaren Rissanens målkonto gick från ett till tre för säsongen. Lägg därtill en assist och det fullbordar hans afton. Att även Gordon (1+2) och Little (0+3) noterades för tre pinnar torde ge visst lugn hos såväl spelare som kritiker kring LHC:s offensiv.

***

Citaten:

”Jag vill ge cred till killarna som rycker upp sig efter varje mål. Vi går för vinsten vid 3-3.” – Bert Robertsson



”Det syns på killarna. Det har varit… mört. Men det är bara oktober och problemen kan vi rätta till.” – Johan Pennerborn

Avslutningsvis noterar vi att…

... när Färjestad tänder på alla cylindrar är de ett vansinnigt bra hockeylag. När klaffar allt?

… Adam Helewka är en oerhört nyttig spelare för Linköping.

… det här trots allt är ett fall framåt för östgötarna. Mycket återstår dock.