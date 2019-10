Jumbolaget Surahammar skriker efter förstärkning efter ännu en demoraliserande förlust. I Tranås sitter en tilltänkt spetsspelare fastfrusen i fjärdekedjan. Jag anar en lösning som skulle kunna vara win-win för alla här. Tranås kanske borde dumpa Sean McGovern hos jumbolaget?



Stefan Fransson var inte ensam om att vilja värva Sean McGovern till Hockeyettan efter fjolårssuccén i Åmål där han gjorde 69 poäng (35+34) på 29 seriematcher. Men det var Tranås som lyckades knyta honom till sig.



Efter halva grundserien sitter kanadensaren dock fast i lagets fjärdekedja och det är uppenbart att man inte kan vara nöjda med situationen så som den har blivit. Varken från Tranås eller spelarens håll.



McGovern som uppenbarligen plockades in för att han har näsa för poäng har noterats för två assistpoäng på 12 matcher och får inte mycket till förtroende.



Jag pratade med Tranås sportchef Stefan Fransson idag (läs hela artikeln här) och han hymlade inte direkt med att det just nu inte är någon optimal situation, men att det inte är på tapeten att dumpa den floppande värvningen.



Men sådant där kan ju ändras snabbt. För helt ärligt, i en fjärdekedja i Tranås gör Sean McGovern inte mycket nytta. Det är inte där man ska ha en importspelare och även om han kom från division 2 och Fransson förmodligen inte kastat kistor med guldpengar över honom vore det naturligtvis inte helt fel att lösgöra lite extra slantar i jakten på att plocka in en spets att ersätta avhoppade kulturbäraren Eric Gustafsson med.



Samtidigt skriker Surahammar efter förstärkning.



Gårdagens insats i 1-8-kraschen hemma mot Nyköping var bedrövlig och i dagens VLT säger tränaren Conny Grundström svart på vitt att det behövs förstärkning. Fräscht blod som kan komma in och få fart på det hela. Något positivt mitt i allt mörker.



Lek med tanken att det ljuset skulle kunna vara Sean McGovern.



Nu är det förvisso inte helt givet att giftermålet mellan ett lag och en spelare med självförtroendet nere i källaren behöver bli lyckat, men allt som finns på marknaden så här dags är på ett eller annat sätt ”skadat gods” och Surahammar sitter inte direkt i en situation där de har råd att vara kräsna.



Steget från division 2 till ett topplag i Hockeyettan blev uppenbarligen lite väl långt för kanadensaren (även om det är uppenbart att det finns talang som han inte fått ut). Att kliva in i ett lag på ligans undre halva skulle kunna vara ett bra steg för att studsa tillbaka.



Det är i första hand det skadeskjutna försvaret som är Surahammars stora akilleshäl, men att värva en halvdan back (vilket är vad man rent realistiskt skulle kunna få tag på med tanke på sin position i hierarkin och tabellen) skulle inte hjälpa så mycket. Offensiven kan också behöva en uppfräschning (25 kassar framåt på elva matcher skrämmer väl inte direkt någon) och målfarlige McGovern skulle kunna vara lösningen.



Det skulle göra honom gott att komma till ett lag där han får stort förtroende och mängder av speltid i de viktiga spelformerna. Efter att ha krutat dit några Conny Strömberg-mackor i powerplay skulle självförtroendet plötsligt kunna blomstra igen och det skulle i förlängningen också kunna höja moralen i hela Surahammar.



Samtidigt som Stefan Fransson i Tranås lösgör lite pengar i sin jakt på en levererande spetsforward till att ersätta Eric Gustafsson.



Ett högst hypotetiskt och långsökt resonemang givetvis. Det är väldigt många faktorer som skulle behöva klaffa för att det ska kunna bli verklighet. Men det vore win-win för alla.



* * *



Intressant att notera i fallet Sean McGovern är att Tranås-tränaren Karl Helmersson och transatlanter inte är någon särdeles lyckad kombination.



Eller svart på vitt. Två tillfällen. Två misslyckanden.



Den färske coachen har så här långt för det mesta coachat svenskt spelarmaterial, men under sin debutsäsong som headcoach i Mariestad 14/15 värvade klubben den lille teknikern Daniel Erlich.



Kanadensaren blev dock inte långvarig utan tvingades lämna efter tio poäng (2+8) på elva matcher och fortsatte istället karriären som succéspelare i Östersund.



Sedan dess har Helmersson inte haft några kanadicker eller amerikaner under sina vingar. Fram till nu.



Sean McGovern. Tolv matcher. Två assistpoäng. Fastcementerad i en fjärdekedja.



Förmodligen bara en tillfällighet, men ändå intressant nördfakta.



* * *



Vi skulle ha spelat in en fräsande mustig podd idag, men ett teknikhaveri kom i vägen för den saken. Sjukt surt. Nu väntar utbyte av en del fundamentala delar och en ivrig jakt efter nästa potentiella lucka i kalendern innan vi kan vara på podcast-banan igen.