Öppnar för hemvändaren: "Klart Jonas är intressant för LHC"

Linköping har haft en tung start på årets SHL. Efter tolv omgångar ligger östgötarna sist. Samtidigt ska vi komma ihåg att laget bara har fyra poäng upp till slutspelsplats. Målskyttet har varit ett problem. Bara 23 mål så här långt. Endast Brynäs har gjort färre. Nu är det en bra bit kvar innan slutspelet eller kvalspelet drar igång och många poäng att spela om.

Trots att det varit kräftgång för Linköping ser nya sportchefen, Niklas Persson, positivt på fortsättningen av serien.

– Tabellen, det börjar bli lite som jag trodde, att det kommer bli en lite större klyfta den här säsongen jämfört med tidigare. Så har jag trott hela tiden och så ser det ut just nu, berättar Niklas Persson och fortsätter:

– Vi tillhör bottenskiktet just och en match till så har vi mött alla lag. Efter tolv omgångar är det ett litet getingbo där nere och tajt mellan platserna. Det gäller att göra det bättre än dom runtomkring oss. Då kommer vi börja klättra i tabellen.

Vad är det som inte riktigt kuggat i hos Linköping?

– Rätt mycket faktiskt. Så här är det, att vi inte är nöjda med resultatet efter tolv matcher. Vi hade velat ha fler poäng än vad vi har.

– Vi tycker att när vi spelar den hockey vi vill spela och gör allt vi ska hundraprocentigt att vi är bra och ett svårslaget lag. Sedan är det vissa detaljer vi fuskat i och inte gjort hundra procent i hela matcherna. Det är det en alldeles för bra liga för att kunna göra så. Istället blir vi då straffade direkt. Det finns trots allt ett motståndarlag på isen som behöver poängen lika mycket som oss.

– Det är bra lag vi möter hela tiden så det gäller att vara fokuserade och göra rätt saker annars blir man straffade på den här nivån.

Niklas Persson.Foto: Peter Holgersson



"TYCKER ÄNDÅ STARTSTRÄCKAN ÄR ÖVER"

Linköping har inför säsongen en ny huvudtränare i Bert Robertsson. Till viss del brukar det då bli en viss ”startsträcka” innan allt har hunnit sätta sig. Sportchefen tycker dock att man borde lämnat startsträckan vid det här laget.

– Klart att det kan varit så, men jag tycker ändå att startsträckan är över. Bert och Danne (Daniel Eriksson) har varit med ett tag nu. (Johan) Åkerman har varit med sedan tidigare.

– Sedan har det tyvärr blivit så att vi har fått lov att göra några ändringar i truppen. Dessutom fick vi byta målvaktstränare mitt i allt (Jonas Fransson kom in då Mikael Vernblom går igenom en rehabilitering efter en knäoperation).

– Vi har även fått byta lite spelare och nya har kommit in. Det här kan ha gjort att truppen blivit lite störd och fått tagit något steg tillbaka även fast man inte velat det. I alla fall är det så det blivit och inget vi har kunnat göra något åt.

– Det kanske skulle vara dom bitarna som talar för att den här startsträckan inte riktigt är slut ännu. Jag tycker ändå Bert, Danne och Johan, det sättet dom vill spela hockey på, att dom tagit det med gruppen på ett bra sätt, så det vet alla om. Sedan ska det utföras också.

Hur tajt jobbar du med Bert Robertsson och övriga ledarstaben för att vända på skutan?

– Klart att jag håller mig tajt med hela tränarteamet. Jag är med och diskuterar fram olika saker, det är självklart. Det är jag som är ytterst sportsligt ansvarig. Då vill jag vara med och försöka stötta och göra så gott jag kan.

– Samtidigt litar jag så pass hårt på dom som är där nere och dom sköter det där alldeles utmärkt.

"FINNS EN VISS FRUSTRATION OCH BESVIKELSE"

Trots att Linköping ligger sist i SHL upplever Niklas Persson att stämningen i gruppen är bra.

– Stämningen är bra. Klart att alla vill mer, så är det. Alla vill ha bättre resultat, fler poäng, spela en bättre hockey och vinna fler matcher.

– Klart att det finns en viss frustration och besvikelse i gruppen. Annars hade det varit konstigt. Utifrån vad vi ligger så tycker jag gruppen känns bra och när man kommer till omklädningsrummet är det en positiv stämning och alla peppar varandra. Det är ett gäng som jobbar hårt, som kommer bli bättre och kommer till jobbet varje dag för att ändra på hur vi ligger till.

Finns det lagdelar som ni måste stärka upp?

– Ja, så fanns det definitivt. Jag har sagt hela tiden att vi, i och med skador och så vidare, så har backsidan varit…

– Det finns kvalitéer på backsidan och har så funnits, men det har varit lite tunt. Vi har haft ett ungt lag. I och med det och skadorna vi fick i början av säsongen var vi tvungna att förstärka på backsidan.

FREKVENT KONTAKT MED JUNLAND

På skadelistan finns Almen Bibic, Anton Björkman och Mattias Bäckman.

– Vi har stärkt upp nu (Sam Lofquist) och nu ser det lite bredare ut i alla fall.

Givetvis har Niklas Persson kontakt med Jonas Junland som idag spelar för Lausanne.

– Jag pratar med Junland ofta. Klart Jonas är intressant för LHC. Det är inget snack om den saken.

Jonas Junland senast det begav sig i LHC.Foto: Bildbyrån



Är det i dagsläget aktuellt att plocka in fler spelare utifrån?

– Inte för tillfället. Sedan kan saker och ting hända under resans gång, skador, sjukdomar e t c. Det kan finnas lägen där vi måste göra något mer.

– Som det ser ut just nu vill jag ha lite lugn och ro för att få grabbarna att vinna lite hockeymatcher.

Vad krävs det om ni ska vända på det här?

– Det finns säkert fler nycklar till det. Till att börja med, nu blir det klassiska svar, hårt arbete. Det gäller att vara lojal mot gruppen, lojal mot klubben och göra det man bestämmer sig för.

– Den ”gameplan” som finns för dagen ska följas. Det gäller att göra det varje dag, varje match. Inte bara att man ska spela bra när det är match utan det är det dagliga arbetet som i slutändan kommer ge resultat. Det du gör på daglig basis är det som kommer spegla matcherna och det är där vi ska fortsätta jobba hårt.