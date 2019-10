Superstjärnans skadedom: "Tar det vecka för vecka"

Det var obehagliga scener som utspelade sig i Colorados förlustmatch mot St. Louis under natten till tisdag, svensk tid. I början av den andra perioden fastnade Avalanches stjärnforward Mikko Rantanen med sin vänsterskridsko i isen och vred foten i en onaturlig vinkel.

Rantanen kunde inte fullfölja matchen och under gårdagen kom Avalanche med beskedet att Rantanen blir borta på vecka-till-vecka-basis.

– Vi tar det vecka för vecka. Det är en underkroppsskada och vi borde veta mer tidigt nästa vecka, säger Avalanches coach Jared Bednar.



Den 22-årige finländaren kommer att saknas av sina lagkamrater de kommande veckorna.

– Han är en av NHL:s bästa spelare. När man förlorar en sådan spelare är det jobbigt. Vi kommer inte att kunna ersätta honom, men han blev skadad förra året också och då fann vi ändå vägar att vinna. Förhoppningsvis kan vi reda ut stormen tills han är tillbaka. Mikko är ett "freak" och han kommer vara tillbaka snarare förr än senare. Nu måste vi andra steppa upp, mig inkluderad, säger Rantantens kedjekamrat Nathan MacKinnon till TSN.

Coach Bednar on Mikko Rantanen: “He’s week-to-week with a lower body. I should know more early next week.”#GoAvsGo pic.twitter.com/KvtZrurdUb