Brynäs drag – lät sina backar tränas av två NHL-coacher

Brynäs IF - Leksands IF

Brynäs har haft det tufft i inledningen på årets säsong och är ett av fyra lag som fajtas nere i botten. Då plockade laget in två NHL-coacher för att vara med på lagets träning och sätta upp pass åt backarna.

Brynäs har samlat in tolv poäng på lika många matcher i årets säsongsinledning och ligger och fajtas nere i botten av tabellen.

Därför valde Brynäs nu att plocka in två NHL-coacher som höll i lagets backträning under fredagen.

– Vi hade redan innan bestämt att fredagsträningen skulle vara delad, backar för sig och forwards för sig. Men när Arizonatränarna var här så tänkte vi att det var lika bra att fråga om dom kunde tänka sig att köra ett pass med samtliga våra backar, och dom sa ja, säger Brynästränaren Magnus Sundquist till Gefle Dagblad och fortsätter:

– Det kan ge en hel del saker. Ibland är det bra att få inspel från annat håll, det kan röra sig om elementära grejer men som ändå är viktiga att ha koll på. Det är bra med lite nytänk.

På isen fanns Brett Stewart och Alex Henry från Arizona Coyotes. Stewart är klubbens europeiska chefsscout medan Henry är utvecklingscoach. De är i Sverige för att hålla koll på sina unga spelare som spelar i SHL, till exempel Brynäsbacken Victor Söderström.

"FOKUSERADE PÅ ATT GÖRA MÅL"

Vanligtvis hade de bara hållit ett pass själva med Söderström men den här gången valde de att göra ett undantag och höll i en träning för alla lagets backar.

– Det brukar oftast vara "one on one" med vår spelare, men det här var en kul grej som vi gärna gjorde, säger Brett Stewart till GD.

Alex Henry har tidigare spelat i NHL och har gjort 177 matcher för Washington Capitals, Minnesota Wild och Montreal Canadiens. Den tidigare backen berättar vad de fokuserade på i träningen.

– Vi fokuserade mest på att göra mål faktiskt. Men även på hur man hämtar puck och hanterar spelet nedifrån på bästa sätt, säger Alex Henry.

Hans kollega, Brett Stewart, har varit scout i flera år och är van vid att vara i Sverige. Under sin spelarkarriär tillbringade han bland annat en säsong i Hockeyettan med Olofströms IK.

De båda NHL-coacherna var och tittade på lagets match mot Rögle och kommer även att följa mötet mot Leksand innan de lämnar Sverige.