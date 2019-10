Den viktigaste positionen i de flesta lagen är målvaktspositionen. En målvakt kan "make or brake" ett lags insatser i en match, en säsong eller sett slutspel. Här följer en lista på sex av målvakterna som har imponerat på mig under säsongsinledningen.

Det är alltid svårt att veta hur bra en målvakt kommer att vara då dagsform är extra viktigt samtidigt som det mentala spelet förmodligen är mer betydelsefullt än i många andra sporter.

Detta gör att det ofta ger huvudvärk att tippa hur bra en målvakt kommer att prestera från match till match och speciellt över en hel säsong. Här följer dock en lista på sex burväktare som har imponerat väldigt mycket under säsongsinledningen av SHL.

Detta är nödvändigtvis inte de bästa målvakterna hittills men det är en lista på keeprar som har presterat bäst utifrån de förutsättningar som fanns på dem inför den här säsongen. Ett exempel är att Joel Lassinantti inte kommer att vara på listan. Han har varit väldigt bra än så länge men han förväntas också vara en av de bästa i SHL.

På den här listan är det främst målvaktsöverraskningarna som listas:

Christoffer Rifalk, Rögle

Seriens bästa målvakt hittills? Det går helt klart att argumentera för det just nu, eller snarare så krävs det ingen argumentation för det är bara att titta på statistiken. 95,48 i räddningsprocent och 1,28 insläppta mål per match är galet bra än så länge. Det ska dock noteras att Rifalk bara har vaktat kassen i sex matcher än så länge men när han har stått mellan stolparna har han gjort det utmärkt. Han har bara åtta insläppta mål hittills och känslan är att han bara blir bättre för varje match som passerar. Det är sjukt att tänka att han gör sina första matcher i SHL för han ser verkligen inte ut som en debutant på den här nivån.

Rifalk delar målvaktsspaden med Roman Will och i nuläget har tjecken fått spela fler matcher men om 23-åringen från Kalix fortsätter på inslagen bana så känns det som att han borde få chansen att stå i fler matcher än Will. I somras var svensken även över i Nordamerika för att delta i Calgary Flames development camp. Om Rifalk håller i samma spel över hela säsongen kan han faktiskt vara förlorad för Rögle nästa säsong.

Hans karriär har verkligen tagit raketfart det här året där han inledde med att bära Oskarshamn till SHL och nu gör han succé i Rögle. Vad är nästa steg för Rifalk egentligen? Tre Kronor?

Christoffer Rifalk leder målvaktsligan i SHL.Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån



Gustaf Lindvall, Skellefteå

När Mantas Armalis blev långtidsskadad så riktades det nog en del oroande blickar mot Skellefteå. Gustaf Lindvall hade stått för en del bra insatser under sina år som backup i klubben men skulle han verkligen vara redo för att axla ansvaret som förstakeeper?

Nu har Lindvall verkligen steppat upp och visat att han klarar av att stå mycket och leverera kväll efter kväll. Inte nog med det så har 28-åringen också hållit en väldigt hög nivå och varit en av hela ligans bästa målvakter. Med sina 92,88 i räddningsprocent och 1,89 insläppta per match ligger Lindvall bland toppen av målvaktsligan. Han har räddat många poäng åt Skellefteå den här hösten och en stor anledning till att laget just nu har en topplacering i tabellen.

Det finns dock stora orosmoln. Lindvall klev av skadad mot Luleå och än har det inte kommit någon uppdatering om läget. Bakom honom finns Oskar Östlund som är väldigt oprövad på den här nivån och bara har varit tänkt att avlasta Lindvall under tiden som Armalis är skadad. Nu kan han dock tvingas axla förstaspaden och det har även snackats om att Armalis kommer att påskynda sin rehabilitering för att komma tillbaka till spel så snart som möjligt. Verkligen en paniklösning som kan ha negativa effekter för den litauiske målvaktens karriär. Alla i Skellefteå sitter nog och håller tummarna för att allt går bra med Gustaf Lindvall och att han kan vara tillbaka mellan stolparna igen.

SAIK får verkligen hoppas att Lindvalls skada inte är allvarlig.Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån



Hugo Alnefelt, HV71

Här är någon annan vars karriär har tagit raketfart på sistone. Alnefelt var riktigt bra i U18-VM när Småkronorna vann guld och fortsatte sedan med att bli draftad av Tampa Bay Lightning. En skada på Adam Åhman öppnade vägen för 18-åringen i SHL och som han har gjort det.

Det är alltid klurigt att veta hur en ung målvakt kommer att stå sig på den här nivån. Mycket handlar om det mentala för en målvakt och det är något som kan behöva växa fram över flera år samtidigt som människan bakom masken mognar. I fallet Hugo Alnefelt verkar 18-åringen från Danderyd dock redan ha skaffat sig en sund inställning. Han uppträder väldigt moget både på och utanför isen.

I sitt målvaktsspel är han väldigt lugn och ser många gånger ut som säkerheten själv. Den här säsongen har han kommit in och gjort sina första SHL-matcher och har verkligen överträffat förväntningarna. Just nu ligger han på en andraplats i målvaktsligan och har imponerat stort i matcherna. När han har vaktat kassen har HV71 bara förlorat en enda match och det var efter straffläggning mot Djurgården. Alnefelt har kommit in och givit ett lugn och en säkerhet som är klart över förväntan för en 18-åring. Han var bara tänkt att vara uppe i A-laget under den här perioden när Adam Åhman var skadad men just nu är det inte mycket som talar för att Åhman kommer att gå före Alnefelt i rangordningen. Småkronornas guldhjälte ser just nu ut att till och med kunna konkurrera om förstaspaden med Jonas Gunnarsson. Det ska bli väldigt intressant att följa hans utveckling. Given för JVM-truppen?

Hugo Alnefelt har verkligen visat att han håller på SHL-nivå.Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån



Niklas Rubin, Frölunda

Rubin fick väldigt sparsamt med speltid i Luleå förra året. Han fick bara vakta kassen i tolv matcher bakom Joel Lassinantti och hade det tungt. Nu har 23-åringen flyttat hem till västkusten igen och verkar trivas som fisken i vattnet.

Han har fått stå mellan stolparna i hälften av Frölundas matcher hittills och visat att han är tillräckligt bra för att vara en målvakt i SHL. Under säsongsinledningen har Rubin lyckats konkurrera ut Frölundas hjälte från i fjol Johan Mattsson och spela riktigt bra. Hittills har han faktiskt varit en av de bästa målvakterna i ligan, rent statistiskt.

På sina sju matcher i kassen har Rubin räddat 92,95 procent av alla skott samtidigt som han bara har 1,68 i insläppta mål per match. Det är klart att flytten till Frölunda har gett honom ett stort lyft som kan och han har lagt en riktigt fin grund att bygga vidare från.

Flytten till Frölunda har verkligen inneburit ett lyft för Niklas Rubin.Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån



Niklas Svedberg, Djurgården

Förra året var Svedberg väldigt ifrågasatt i Timrå. Han presenterades som en stjärnvärvning som skulle kunna rädda laget kvar i SHL. Istället blev han nästen mer av en belastning, även om han inte hade världens bästa försvar till sin hjälp. Det blev till och med så illa att Svedberg petades till förmån för Victor Brattström i den avgörande kvalmatchen mot Oskarshamn.

Det höjdes därför en del frågetecken när Djurgården gick in och värvade den 30-årige burväktaren som sin ersättare till Adam Reideborn. Svedberg har dock gått in och bevisat tvivlarna fel gång efter annan. Just nu har han den tredje högsta räddningsprocenten i SHL, 93,29. Djurgårdskeepern är också den enda målvakten som har hållit nollan i två matcher den här säsongen.

Niklas Svedberg är bäst på att hålla nollan hittills. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån



Tex Williamsson, Oskarshamn

När Oskarshamn spikade sitt målvaktspar den här säsongen var nog tanken att Fredrik Pettersson-Wentzel skulle bära det tunga lasset och vara den keeper som laget föll tillbaka på. Hittills har nyförvärvet från Tyskland dock varit en besvikelse och in har istället Tex Williamsson kommit.

Målvaktsrollen i ett nederlagstippat lag som Oskarshamn är oftast den viktigaste utposten och kan vara den stora skillnaden i flera matcher. Det har Williamsson visat hittills. När 28-åringen var som bäst så vann Oskarshamn, de behövde inte göra mycket mål utan det räckte om de fick in ett par kassar för det skulle förmodligen räcka till poäng med tanke på hur Williamsson spelade. Ett utmärkt exempel på det är matchen mot Rögle. Oskarshamn förlorade skotten med 40-23 men kunde vinna matchen med 1-0 då man räddades av målvaktsspelet.

Oskarshamn nådde framgångar i början av säsongen när Tex Williamsson var seriens hetaste målvakt. Efter det har formen dippat lite (mycket på grund av en förlust med 12-0 mot Färjestad) och Williamsson har inte riktigt nått upp på samma nivå och hans statistik har blivit lidande. Det står dock klart att Tex Williamsson kommer att bli en betydligt viktigare spelare för SHL-nykomlingen än vad som spåddes när han värvades till klubben.

Tex Williamsson har, liksom hela Oskarshamn, haft det tyngre på sistone. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån