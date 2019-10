Överkörningen: 6-0 efter halva matchen

Kan något stoppa Björklöven just nu? Joakim Fagervalls mannar ser helt oövervinnerliga ut för tillfället.

När laget tog resan från Umeå ner till Mora gick det att förvänta sig en målsnål historia då båda lagen är bland dem som släpper in färst antal mål per match.

Så blev det inte.

Björklöven tog tidigt kommandot i matchen och redan inom de första 90 sekunderna hade man tagit ledningen genom David Lindquist. En minut senare var de i farten igen när succéspelaren Sebastian Selin satte tvåan. I förra omgången när Löven mötte Timrå blev Selin stor matchvinnare med sina två mål och nu slog 27-åringen till igen för sitt sjätte mål den här säsongen.

Precis inför periodpaus satte bortalaget även trean i powerplay genom Alex Hutchings.

En 3-0-ledning efter 20 spelade minuter, betydde det då att serieledaren skulle börja slå av på takten? Verkligen inte.

Kristoffer Söder satte 4-0 och senare gjorde Pontus Andreasson mål för 5-0. 13 minuter in den andra perioden klev även nyförvärvet Tyler Vesel fram och satte sitt andra mål i Löven-tröjan för hela 6-0 efter bara drygt halva spelade matchen.

I den andra pausen rasade Mora-kaptenen Adam Masuhr på lagets insats.

– Jag är rätt förbannad. Man kan inte hålla på att spela hockey såhär. I slutändan handlar det om vad som står på resultattavlan, just nu är det inte önskvärda siffror. Vi kan inte hålla på såhär, säger han i C More.

Matchen pågår och Björlöven leder fortsatt med 6-0...