Beskedet: Storlöftet vänder hem till KHL

Vitalij Kravtsov valdes som nia i draften 2018. Han gjorde 21 poäng på 50 matcher i KHL förra säsongen och hade ett fint JVM med sex poäng på sju matcher för Ryssland. Nu vänder storlöftet hem till Ryssland igen. Han återvänder till Traktor Tjeljabinsk, efter en tuff start på karriären i Nordamerika.

New York Posts Larry Brooks skriver att Kravtsov åker hem till KHL, men att Rangers kan kalla tillbaka honom vid behov under säsongen. Detta efter att 19-åringen gjort en assistpoäng på fem matcher i AHL för Harford WolfPack.

Eftersom att Kravtsov spelat i AHL, och inte är junior, har Rangers redan bränt ett år på ryssens treåriga rookiekontrakt. Tanken var förstås att han skulle stanna kvar i Nordamerika hela säsongen, och utmana om en plats i New York Rangers.

Men så ser det av allt att döma inte ut att bli.

Vitali Kravstov signing with KHL Chelyabinsk, as per assignment clause agreement, Post has learned.