En succé som inte vill ta slut

– Det är klart man får ta sig lite tid och verkligen tänka att "jag är här nu", säger succékeepern till hockeysverige.se.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Hockeysverige.se möter Christoffer Rifalk när han precis åkt på sin första SHL-förlust i karriären. Han gjorde en stormatch och räddade 31 av 33 skott, men kunde inte hindra Brynäs storstjärna Anton Rödin från att avgöra för hemmalagets favör i förlängningen.

Trots den nya kalasinsatsen från Christoffer Rifalk går det att ta på hans besvikelse efter förlusten.

– Äh, det var väl helt okej. Det optimala hade ju varit att vinna. Men tyvärr förlorade jag min kamp mot deras forward på målet i förlängningen, suckar 23-åringen och fortsätter:

– Det är bara för oss att kasta den här matchen i papperskorgen och se tillbaka på de bra matcherna vi gjort, säger han med ett leende.

För egentligen har han ju en hel massa anledningar att le. Han var, tillsammans med torsdagens motståndare Samuel Ersson och sin tidigare kollega Adam Åhman, HockeyAllsvenskans bästa målvakt förra säsongen. Han tog upp Oskarshamn till SHL. Han fick visa upp sig på Calgarys träningsläger. Och nu har han varit bäst även i SHL och tagit Rögle till serieledning, även om de i torsdags tappade den till Frölunda.

"Försöker nöta extra"

Allt som hänt har varit svårt att ta in för Christoffer Rifalk.

– Det är lite både och det där. Det är klart man får ta sig tid och verkligen tänka att "jag är här nu". Jag måste försöka njuta av det här, men samtidigt inte ta något för givet för att det gått bra ett tag nu. Men det är klart, det var ju jäkligt kul att få gå upp i våras och att få spela mot Sveriges bästa spelare nu. Jag försöker njuta för varje dag.

Vad är förklaringen till att du lyckats behålla din form så pass länge som du gjort nu?

– Bra fråga! Det är såklart många grejer som spelar in. Jag försöker som sagt inte ta något för givet, utan jag tar hand om kroppen så bra jag kan. Och finns det ett tillfälle där jag kan nöta extra på något så försöker jag göra det varje dag. Sen måste jag ju lägga till att jag har haft ett grymt försvar som hjälpt mig mycket där ute.

Upplever redan en utveckling

Hittills har han en räddningsprocent på 95.48 och han släpper bara in 1,28 mål i snitt per match. Han toppar båda målvaktsligorna. Även om SHL-karriären varit kort upplever Christoffer Rifalk att han redan nu hunnit utvecklas som målvakt under sin tid i Rögle.

– Ja, det tycker jag. Jag kan hålla mitt fokus på en bättre nivå jämfört med tidigare. Jag har fått bort de där enkla puckarna som går in. Jag känner också att jag har kunnat anpassa mitt spel till en snabbare nivå, en högre nivå.

Fanns det någon oro för att du inte skulle klara av att ta steget?

– Nej, egentligen inte. Jag har känt hela tiden att jag var redo för det här nu.

Christoffer Rifalk är ung men har redan hunnit ta en ganska lång väg till SHL. Han gjorde ett par år i HockeyEttan innan han tog klivet till Oskarshamn i slutet av säsongen 17/18. Nu gör han succé även i SHL. Han har aldrig tvivlat på att han skulle kunna ta sig dit han är idag.

– Jag skulle inte säga att jag har tvivlat på mig själv längs vägen. Det är klart att man har haft lite tuffare perioder och så, men jag har alltid varit målmedveten och sådär. Jag har alltid siktat uppåt.

Christoffer Rifalk har snabbt blivit en publikfavorit i Ängelholm.



Behåller fötterna på jorden

I somras, redan innan SHL-debuten, fick han alltså även visa upp sig för Calgary Flames.

– Det var kul! Då fick man se hur det ser ut och fungerar där borta också, och träffa deras organisation. Det var lärorikt.

Har ni haft någon dialog även under säsongen?

– Det är mest fokus på säsongen i Rögle nu. Allt annat får man ta senare.

Rifalk storspelade i lördags, inför ögonen på assisterande förbundskapten Marcus Ragnarsson. Den tidigare stormålvakten Petter Rönnqvist lyfte dessutom fram Kalix-sonen som ett namn han vill se i Johan Garpenlövs landslagstrupp som presenteras i dagarna, under torsdagens Hockeystudion i C More. Men själv tror han inte på något landslagsspel.

– Nej, jag har inte hört något (skratt). Det är mitt första år här så det tror jag inte. Jag försöker bara göra varje match så bra jag kan och så får vi ta det bra härifrån.

Men du kan väl inte vara missnöjd med din start i SHL i alla fall?!

– Nej, såklart inte. Jag har vunnit fem av mina sex matcher så det går inte att klaga. Det är bara kul att det gått så bra här i början.

Man kan inte anklaga Christoffer Rifalk för att sväva iväg, i alla fall. Han håller båda fötterna på jorden.