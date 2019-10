Nionde raka förlusten för Leksand – sämst på 44 år

Leksand är i fritt fall just nu. Laget har förlorat nio matcher i rad vilket är lagets sämsta facit i Elitserien/SHL sedan 1975/76 även om det blev en poäng i dag. I övrigt vann Frölunda stort i Göteborg och en Djurgårdsforward blev hjälte med sitt första mål den här säsongen.

Svep från eftermiddagens tre SHL-matcher:

Frölunda – Skellefteå 5–1 (3-0,0-1,2-0)

Frölunda: Karl Stollery, Joel Lundqvist, Samuel Fagemo, Nicklas Lasu, Jacob Peterson.

Skellefteå: Filip Berglund.

Frölunda kom ut väldigt starkt och kör över Skellefteå inledningsvis. På sju minuter i mitten av den första perioden gjorde hemmalaget tre mål och gick upp till en 3-0-ledning.

I Skellefteås kasse byttes Oskar Östlund ut efter det tredje målet och C Mores expert Niklas Wikegård var frågande till varför klubben valde att ställa den ganska oprövade Östlund i kassen istället för Mantas Armalis som kom in i matchen efter 15 spelade minuter.

– Ett jättefrågetecken varför man spelar Oskar borta mot topplag, säger Wikegård i C More och fortsätter:

– När man har en målvakt som utstrålar osäkerhet så blir det panikartat. När första målet rullar in så blir allt jobbigt för Oskar och Skellefteå.

Armalis kom in och stängde butiken i den andra perioden och Skellefteå kom tillbaka in i matchen när Filip Berglund reducerade i powerplay.

I den tredje perioden växlade Frölunda dock upp igen och kunde sätta både 4-1 och 5-1 och matchen var därmed avgjord.

Frölunda har nu vunnit sex matcher i rad och leder SHL-tabellen.

Brynäs – Leksand 3–2 SO (1-1,1-1,0-0,0-0,1-0)

Brynäs: Emil Forslund, Jacob Blomqvist, Emil Molin (avgörande straff).

Leksand: Spencer Abbott, Daniel Olsson Trkulja.

Leksand fick en drömstart i rivalmötet med Brynäs. Inom de första fem minuterna satte stjärnvärvningen Spencer Abbott sitt första mål i Leksandströjan och gav dalalaget ledningen.

Brynäs tvingades därför börja jaga, slog upp på tempot och tog över matchen. Senare i perioden kom kvitteringen genom Emil Forslund men i den andra perioden kunde Leksand ta ledningen igen.

I slutet av den andra perioden fick Leksands nyförvärv Philip Samuelsson ett matchstraff efter en crosschecking på Adam Brodecki. I det efterföljande powerplay-spelet kvitterade Brynäs genom Jacob Blomqvist.

Därefter var matchen mållös och matchen gick till förlängning och senare straffläggning.

Efter stor dramatik kunde dock Brynäs gå segrande ur dagens batalj efter att nyförvärvet Emil Molin satte den avgörande straffen och blev därmed stor hjälte i sin andra match i återkomsten till Gävle.

– Riktigt skönt, derby på en lördag hemma mot Leksand. Det kan inte bli så mycket bättre, sade Molin i C More efter matchen.



Leksand har nu förlorat nio matcher i rad vilket är lagets sämst facit i SHL sedan serien startade 1975/76. Det här var dock ett fall framåt för laget som nu lyckades ta sin första poäng på väldigt länge efter att ha haft åtta raka nollpoängare.

– Det var i alla fall ett steg framåt, efter åtta förluster känns det rätt bra att få en poäng. Men man vill alltid ha mer givetvis, säger Leksandstränaren Roger Melin till C More.



Djurgården – Oskarshamn 3–2 OT (1-0,0-2,1-0,1-0)

Djurgården: Linus Hultström, Olle Alsing, Mattias Guter.

Oskarshamn: Johannes Salmonsson, Nichlas Torp.

Mattias Guter stod på noll mål efter 13 spelade matcher den här säsongen och har beskrivit som en stor flopp.

I dagens match mot Oskarshamn klev 31-åringen fram och blev matchvinnare när han, med sitt första mål den här säsongen, sköt segern till Djurgården i förlängningen.

Det var en ganska svängig match. Djurgården tog ledningen i början av matchen men Oskarshamn vände på steken och såg ut att hålla emot när hemmalaget tryckte på för en kvittering. Med drygt två minuter kvar att spela i den tredje perioden satte Olle Alsing 2-2-målet som skickade matchen till förlängning.

Oskarshamn hade dock verkligen behövt en seger. Laget har nu förlorat nio av sina tio senaste matcher och har fallit som en sten i tabellen.