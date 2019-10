Växjös kross i ångestmötet – klättrar över kvalstrecket

Har Växjö hittat rätt nu? De spelade riktigt svagt i den första perioden mot Linköping och sågades hårt i C Mores studio men sedan vände man på steken, stod för en rejäl urladdning och vann stort. I övrigt vann Luleå enkelt mot Malmö, Örebro tog första bortasegern mot Rögle och Färjestad var starkast mot HV71.

Här följer ett svep från kvällens fyra SHL-matcher.

Luleå – Malmö 3–0 (2-0,1-0,0-0)

Luleå: Robin Kovács, Daniel Sondell, Jonas Berglund.

Malmö: –

Här var det inget snack om saken. Redan efter tre minuter hade Luleå tagit ledningen med 2-0 och Malmö klarade inte av att resa sig efter det.

Skånelaget lyckades bara få iväg 13 skott på hela matchen och förlorade med 3-0. I den andra periodpausen rasade Emil Sylvegård på lagets insats.

– Det är för dåligt. Oacceptabelt! Vi åker inte skridskor och vi förlorar varje närkamp, säger Sylvegård i C More.

Ett annat orosmoln för Malmö är att lagets stjärnmålvakt Oscar Alsenfelt tvingades bryta matchen i den andra perioden efter att ha fått en smäll när Austin Farley åkte genom målgården.

– Jag tycker att han tar den vägen. Han har chansen att stanna. Det är för ofta de kör på vår målvakt. Någon gång får det vara nock, säger Emil Sylvegård i C More om situationen.



Malmö åkte därmed på en förlust igen efter att ha vunnit i förra omgången. De har nu fem förluster på de sex senaste matcherna. Luleå har dock prickat formen rätt och har nu vunnit fyra matcher i rad.

Färjestad – HV71 3–2 (2-1,0-0,1-1)

Färjestad: Victor Ejdsell, Jesper Olofsson, Oskar Bäck.

HV71: Axel Holmström, Martin Thörnberg.

Det heta rivalmötet fortsätter att erbjudande spännande och underhållande matcher.

Färjestad kom ut starkt och gick upp till 2-0 inom de tio första minuterna. HV71 reducerade men i början av den tredje perioden schabblade HV med pucken i egen zon och Jesper Olofsson snappade upp pucken och skickade in den framför mål där Oskar Bäck stod och skickade in sitt första mål i SHL-karriären.

Martin Thörnberg har varit petad i de senaste matcherna men var i dag tillbaka och blev målskytt. FBK lyckades dock hålla undan och Bäcks mål blev avgörande.

– Så sjukt skönt, säger 19-åringen i C More om att spräcka målnollan.

Som om det inte var nog med förlust för HV så fick man även Christoffer Törngren skadad då han lämnade matchen efter att ha krockat med lagkamraten Joakim Anderssson.

Färjestad har nu fem vinster på de sex senaste matcherna medan HV71 missade chansen att nå samma facit.

Växjö – Linköping 6–2 (0-2,4-0,2-0)

Växjö: Emil Pettersson 2, Fredrik Karlström, Richard Gynge, Ilari Melart, Martin Lundberg.

Linköping: Adam Helewka, William Worge Kreü,

En match med två helt olika ansikten.

I den första perioden var det Linköping som övertygade och höll i spelet. Nyförvärvet Adam Helewka satte 0-1 innan 19-åringen William Worge Kreü sköt sitt första SHL-mål och gav LHC ledningen med 2-0.

I paus sågades Växjö av C Mores expert Sanny Lindström.

– Det är hönsgård. Jag har hela tiden sagt att det är lugnt, Växjö kommer igång, men jag är inte säker på det nu. Det måste till rejäla förändringar i Växjö. Rejäla förändringar på spelarsidan och kanske på... Jag vet inte. De kommer att behöva göra saker. För som det ser ut just nu, det är uselt, sade han i C Mores studio.

Växjö reagerade.

I den andra perioden stod laget för en stor urladdning och gjorde tre mål på knappt två minuter. Efter det satte Ilari Melart sitt femte mål på bara sex matcher i Växjö. Hans tidigare målbästa i SHL är sex baljor på 47 matcher. 0-2 hade blivit 4-2 på bara 20 minuter.

I den tredje utökade Växjö ytterligare och sköt två nya mål och slutresultatet blev 6-2. Stor matchhjälte blev stjärnvärvningen Emil Pettersson som sköt två mål och stod för en assist. Han har nu hittat storformen och på de fyra senaste matcherna har det kommit tio poäng från Petterssons klubba.

Växjö studsade tillbaka efter bottennappet mot HV71 senast. De har nu två segrar på de tre senaste matcherna och börjar lyfta i tabellen. Smålänningarna klättrar nu uppåt och lämnar kvalstrecket bakom sig. Linköping å sin sida ligger fortfarande sist i SHL.

Rögle – Örebro 2–3 (1-1,1-1,0-1)

Rögle: Leon Bristedt, Éric Gélinas.

Örebro: Ryan Stoa 2, Shane Harper.

För första gången någonsin har Örebro nu lyckats vinna i Ängelholm i SHL-sammanhang. Inför kvällen hade Rögle vunnit varenda match lagen emellan nere i Skåne men nu kom trendbrottet.

Det kan Örebro tacka sina nordamerikaner för.

Först sköt Ryan Stoa två mål och gav bortalaget ledningen två gånger om. Rögle kom dock tillbaka och kämpade på. Precis i slutet av matchen klev Shane Harper fram och sköt det matchvinnande målet med bara två minuter kvar av matchen.

Harper kunde snappa upp pucken och fick ett friläge efter att Rögles Daniel Zaar spelat fel i uppbyggnadsfasen.

– Jag var den sista som skulle byta i vår kedja och de såg mig nog inte. Som tur var tog jag pucken. Jag ville bara skjuta och det var riktigt kul att se att den gick in, säger Harper i C More efter matchen.

Örebro har skjutit som en raket rakt upp i tabellen. Närkelaget ligger nu tvåa i tabellen och passerade därmed Rögle i toppen.