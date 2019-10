Efter svaga säsongsstarten – nu petas tidigare storstjärnan

Brent Seabrook har varit svår att känna igen de senaste säsongerna. Backen, som var en av Chicagos allra viktigaste spelare för några år sedan, har åldrats med ovärdighet. Den dubble Stanley Cup-mästaren har haft svårt att komma upp till den nivå han höll när laget bärgade Stanley Cup-titlarna 2010 och 2013.

Det har satt Chicago i lite av en rävsax, då den tidigare backgiganten tjänar 6,785 miljoner dollar per säsong – mest av samtliga backar i Blackhawks.

Nu väljer Chicagos tränare Jeremy Colliton att ställa Seabrook helt utanför laget. I nattens match mot Los Angeles kommer 34-åringen att vara en så kallad "healthy scratch", vilket innebar att helt enkelt är petad från laguppställningen.

Det är första gången sedan den 9 januari 2018 som Seabrook ställs utanför laget. Den gången fick han följa mötet med Ottawa Senators från läktaren.

Seabrook is a healthy scratch tonight. Gilbert is in.