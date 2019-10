Målvaktsbytet tände Modo – vände och vann mot Västervik

Modo var illa ute mot Västervik under söndagskvällen. Efter att Linus Lundin släppt in fyra mål på mindre än halva matchen valde Björn Hellkvist att slänga in Oliver Dackell i denens första match för säsongen.

Bytet blev sedan början på en stark vändning från Ö-vikslaget. Med Dackell i målet kunde gästerna vända 2–4 till 5–4. Vändningen började med två mål under andra halvan av den andra perioden genom Mathias From och Henrik Björklund, innan Patrik Karlkvist kunde fullborda vändningen med sitt 5–4 mål i spel fem-mot-tre.

TVÅ MÅL AV ROSDAHL

Västervik fick ett gyllene läge att kvittera matchen i slutskedet, då Daniel Sylwander fick sätta sig i utvisningsbåset med två minuter kvar att spela. Västervik kunde dock inte utnyttja det numerära underläget, utan Modo höll undan och säkrade samtliga tre poäng.

Kim Rosdahl sköt två av Modos mål i matchen, samtidigt som unga backtrion Victor Berglund, Mattias Norlinder och Tom Hedberg alla hade två passningspoäng för Modo.

Västervik – Modo 4–5 (2–1, 2–3, 0–1)

Västervik: Erik Ullman, Erik Nyström, Jacob Bjerselius, Victor Öhman

Modo: Kim Rosdahl (2), Mathias From, Henrik Björklund, Patrik Karlkvist