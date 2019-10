Svenskens stora erkännande – väljs in i Hall of Fame

Thomas Steen är en av Winnipeg Jets största spelare genom tiderna. Den svenske forwarden spelade 950 NHL-matcher för klubben under sina 14 säsonger i klubben och fick tröjan pensionerad av Jets efter att hans karriär var över.

Nu får Steen ännu ett stort erkännande.

KOMMER ATT HEDRAS EFTER NYÅR

Under helgen meddelade nämligen Winnipeg att man valt in den nu 59 år gamle svenske i klubbens Hall of Fame. Tillsammans med forne storspelaren Randy Carlyle blir Steen och Carlyle nu spelare nummer sju och åtta i klubbens eget Hall of Fame.

Klubben kommer att hålla en ceremoni före hemmamötet med New York Rangers den 11 februari där både Steen och Carlyle kommer att uppmärksammas.

Steen blir den fjärde svensken att väljas in i klubbens Hall of Fame. Sedan tidigare finns även Lars-Erik Sjöberg, Anders Hedberg och Ulf "Lill-Pröjsarn" Nilsson med i den exklusiva skaran.