Tränaren vill se fler nyförvärv: "För mig får det jättegärna hända något"

0–3-förlusten mot Luleå under gårdagen sved rejält för Malmö. Efter matchen var lagets huvudtränare Peter Andersson rasande på lagets insatser och valde att lämna den traditionsenliga intervjun med C More efter slutsignalen.

"KUNDE HA SKICKAT UPP TRE POÄNG MED POSTEN"

För Sydsvenskan fick Andersson sedan utlopp för sin frustration.

– Vi tryckte på att vi skulle vara beredda, men budskapet gick inte fram. Vi saknade engagemang, passion, hjärta och karaktär, säger han till tidningen.

– Vi hade inte behövt åka hit. Vi kunde ha skickat upp tre poäng med posten och sparat 400 000 kronor i charterflyg.



Andersson var också öppen med att han gärna såg att sportchefen Patrik Sylvegård skulle lösa något ytterligare nyförvärv till truppen. Tidigare i veckan gjorde Malmö klart med KHL-forwarden Matias Myttynen.

– Det ligger hos Patrik. För mig får det jättegärna hända något. Vi har inte pengarna, men vi kan köpa någon från division 1. Bara det är någon som har karaktär, vill vara på isen, kämpa, tackla och täcka skott.



Malmö har en seger på de sex senaste matcherna och ligger för närvarande på en niondeplats i SHL-tabellen.