Gamla storheter i trubbel - men vi behöver Brynäs och Leksand

Brynäs och Leksand dominerande svensk hockey under decennier, men i årets inledning av SHL går det tyngre. Men oavsett hur det slutar, så behöver vi dessa två klassiker i SHL.



Vissa klubbar klingar lite extra



Idag är det väldigt enkelt att finna tv-sändningar av SHL matcher med sin favoritklubb och man behöver inte invänta några sändningar med sammandrag från Sportspegeln. Det är bara att gå in på ledande samlingsajter som tvmatchen.nu och leta reda på tider och sändningsalternativ. En ny tid som ger alla klubbar möjlighet att göra avtryck även utanför sin egen ort. Men fortfarande finns det några klubbar som klingar lite extra hos hockeyälskare, såsom Leksand och Brynäs.



Mäktig historia



En mäktig historia påverkar även ishockey idag, inte minst när man ska välja vilka matcher som man ska streama. De tunga namnen är numera stora varumärken och klubbar som Brynäs och - inte minst - Leksand har en hel del supportrar utanför sitt upptagningsområde. Vi behöver därmed dessa klubbar i SHL, vilket gör tabelläget nu till något oroväckande. Låt oss sammanfatta klubbarnas historia så blir det än tydligare.



Leksands IF



Leksands IF är en gammal förening som bildades redan 1919, medan hockey-sektionen är den del som gör klubben till ett varumärke som alla känner till, oavsett om man är hockeyintresserad eller ej. Storhetstiden inföll under 1960- och 70-talen. Storspelare som Nisse Nilsson, Christer



Abrahamsson, Tommy Abrahamsson, Mats Åhlberg och Dan Söderström gjorde klubben känd för allmänheten och titlarna strömmade in med fyra SM-guld och sju finaler mellan 1964-1975. Därefter har man haft några fina säsonger, såsom att man vann serien 1979/80, 1993/94 samt 1996/97, men blev utslagna i slutspelet. Det blev även en SM-final 1988/89.

Sämre tider



Under 2000-talet har det gått tyngre för Leksands IF. Man åkte upp och ned mellan Elitserien och allsvenskan för att sedan fastna i den senare. Man har varit på besök i SHL under tre säsonger sedan 2013/14, för att nu åter vara tillbaka i högsta serien som nykomlingar.



Brynäs



När det begav sig under 1960- och 70-talet var Leksands huvudmotståndare Brynäs IF. Ett lagbygge som nästan påminde om en NHL-klubb i sin attityd på isen. Många fruktade att möta Gävle-klubben. Herrar som Stig och Börje Salming, Inge Hammarström, Tord Lundström samt Lars-Göran Nilsson med flera drog fram på de svenska rinkarna och tog hem flera SM-pokaler. Under storhetstiden mellan 1964-1977 tog man hem hela nio SM-guld på tio finaler. Därefter fick man ett mer skrällartat guld 1980, då storhetstiden egentligen var över, men man hade ett lysande slutspel och en ung forward vid namn Mats Näslund dominerade.



Alltid tillbaka till toppen



På 1990-talet blev man också framgångsrika med två SM-guld på tre finaler. Senaste guldet kom 2012 och 2017 var man i final. Brynäs är en konstant storhet i svensk hockey som alltid finns med och om det går några säsonger av medelmåttighet så lyckas man ofta bygga nya lag som kan kämpa om titlarna. En sak är säker - både Leksand och Brynäs behövs i SHL.