"Han brinner för hockeyn och har hittat glädjen att spela"

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var en spännande trupp till Karjala Cup som förbundskaptenen Johan Garpenlöv presenterade på Hotell Anglais under eftermiddagen. Bland annat innehöll den fem debutanter, Christoffer Rifalk, Niklas Hansson, Arvid Lundberg, Olle Alsing och Gustav Rydahl.

Hockeysverige.se satte sig ner med målvaktstränaren Stefan Ladhe och assisterande förbundskaptenen Marcus Ragnarsson efter presskonferensen för att kika lite närmare på truppen.

Målvakter: Magnus Hellberg, Adam Reideborn och Christoffer Rifalk:

Ladhe:

– ”Mange” Hellberg är en målvakt som vi vill ha med under säsongen. Han är viktig för oss. Sedan tyckte jag att det var mindre viktigt hur många matcher han hade spelat och så vidare. Vi vet hans nivå. Det är inte för att han har varit dålig som han inte lirat utan för att han haft en skada.

– Det blir lite pusslande och jag tänker lite mer hur det kan se ut under säsongen. Inte för något är hugget i sten, men det kändes bra att få in ”Mange” och ge honom lite energi redan tidigt på säsongen.

– Adam har varit jättebra under säsongen, slagit sig in i sitt KHL-lag och tagit förstaspaden där. Laget och han går bra och Adam kommer komma full av självförtroende. Om vi ska göra en topp fem bland våra målvakter i Europa så är han högt upp på den listan.

– Rifalk, om ni kommer ihåg förra säsongen så tog vi med Reideborn inför Karjala Cup. Året innan tog vi med Linus Söderström. Det är många målvakter jag skulle vilja ha med i april som en inskolning i Tre Kronor, men det är inte alltid dom målvakterna vi vill ha med där finns tillgängliga eftersom deras lag spelar slutspel eller kval.

– Jag ville exempelvis jättegärna ha med Adam Werner förra säsongen på dom matcherna, men det gick inte eftersom han spelade slutspel. När det är slut är vi ganska nära VM. Då vill inte jag ha in någon ny på det sättet, utan dom ska få komma in på ett schysst sätt och få rätt förutsättningar för att lyckas när dom kommer till oss.

– Jag tycker det är smart att jobba på det här sättet. Det har varit lyckat tidigare och vi kommer fortsätta göra så när vi har unga talangfulla målvakter. Vi vet inte hur länge Rifalk blir kvar i Sverige om han fortsätter som han spelat nu. Då kan han hinna sticka iväg innan vi hunnit ha med honom.

Fanns Jhonas Enroth med i bilden?

– Ja, absolut. Jag pratade med Jhonas. Han hade varit borta några matcher och lite sådana grejer.

– Han vill fortsätta satsa på landslaget, men inte så här tidigt på säsongen.

Stefan Ladhe.Foto: Ronnie Rönnkvist



"BACKSIDAN SER SPÄNNANDE UT"

Backar: Klas Dahlbeck, Mikael Wikstrand, Niklas Hansson, Simon Bertilsson, Jesper Sellgren, Olle Alsing, Tom Nilsson, Arvid Lundberg

Ragnarsson:

– Generellt tycker jag att vi har en bra mix. Vi har spelare som varit med tidigare, backar som är större och starkare, men även mobila och lite mindre också. Jag tycker det är en bra blandning. Tyvärr har vi bara två rightare. Vi skulle haft med någon sådan till för att det skulle vara optimalt.

– Jag tycker ändå backsidan ser spännande ut. Alla vi har tagit ut är förtjänta av det och det ska bli intressant att se dom del i träning men även i matcher.

– Dahlbeck, Bertilsson och Wikstrand har varit med tidigare. Där vet vi var vi får och att dom klarar av att spela på en internationell nivå. Dom tre känner jag som viktiga kuggar i defensiven.

På backsidan är tre debutanter.

– Hansson har spelat bra i Rögle, rightare och användbar i powerplay. Han hanterar dessutom det här spelet utan puck bättre och bättre.

– Jag tycker Olle har varit SHL:s bästa back med puck så här långt. Han är fantastisk på att sätta igång spelet, tar bra beslut där och ger hela tiden medspelarna bra lägen. Sedan är hans utmaning spelet utan puck. Det ska bli spännande att se hur han hanterar exempelvis spelet i egen zon. Jag tycker att han har skridskoåkningen för att klara det bra.

– Jag har sett ganska många matcher med Arvid, men även pratat med Tommy Samuelsson i Skellefteå. Han är väldigt imponerad av honom. När jag sett honom har jag känt ”wow”, han är en jättebra SHL-back. Det ska bli intressant att se hur han hanterar internationell hockey. Han är jättejobbig att möta även om han inte är fysisk, men han är hela tiden är uppe i ansiktet på motståndarna.

Jonas Ahnelöv är visserligen skadad, men gjort en väldigt fin säsongsupptakt i Leksand, finns han med i bilden?

– Ja, han har funnits med i tankarna, men han är, som sagt var, skadad just nu.

Marcus Ragnarsson.Foto: Ronnie Rönnkvist



"KOMMER GYNNA HONOM"

Forwards: Anton Rödin, Gustav Rydahl, Dennis Everberg, Oscar Lindberg, Patrik Berglund, Johan Sundström, Michael Lindqvist, Daniel Brodin, Carl Klingberg, Fredrik Händemark, Dennis Rasmussen, Daniel Zaar, Mathias Bromé

Ragnarsson:

– Berglund som gjort nästan 800 matcher i NHL, hans erfarenhet är värdefull. Brodin och Klingberg är riviga och slitiga rightare som kommer jobba stenhårt. Sedan har vi exempelvis ”Linkan” (Michael Lindqvist och Zaar som är målskyttar och lite mindre spelare.

– Dessutom har vi stora spelare som Everberg, Händemark med flera. Återigen tycker jag att det är en bra mix på hela truppen egentligen.

På forwardssidan finns en debutant med, Gustav Rydahl.

– Han är stor, stark… Jag har sett Färjestad i många matcher och jag tycker att han växer för varje gång jag ser honom.

Var Patrik Berglund svår att övertyga om att han skulle vara med i Tre Kronor igen?

– Det är ”Garpen” som pratat med Berglund, men han har varit på hela tiden, brinner för hockeyn och har hittat glädjen att spela. Han kanske inte är i toppform, men jag tror att det här kommer gynna honom också att få komma till en ny miljö här i Tre Kronor.

Har ni fått några nej på forwardssidan?

– (Anton) Lander varit skadad, men även (Marcus) Krüger som också varit skadad och inte kommit i kapp.