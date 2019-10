Lehner imponerar - hjälte i natt

90,9, 94,9, 97,1, 82,6, 97,4. Det är Robin Lehners räddningsprocent i de fem matcher han stått under säsongen. Förutom den tunga matchen mot Philadelphia häromdagen har han verkligen bibehållit den höga nivå han höll under i stort sett hela förra säsongen.

I natt gjorde svensken en kalasmatch när Chicago krossade Los Angeles med 5-1. Lehner stoppade 38 av 39 skott och tog sin andra NHL-seger i Blackhawks-tröjan. Han var också relativt nära att hålla sin första nolla sedan flytten från New York Islanders, men Sean Walkers mål i upptakten av den tredje perioden förstörde den annars perfekta kvällen.

Chicago hade en fyra matcher lång förlustsvit inför nattens match, men fick ett välbehövligt stopp på den trista trenden. De tog sin blott tredje seger på de tio inledande matcherna. Förutom Lehner var Dylan Strome en viktig faktor i storsegern. Han sköt två mål och spelade fram till Alex DeBrincats 4-0-mål i slutet av den andra perioden.

Drake Caggiula och David Kämpf nätade också för Blackhawks del. På Kämpfs mål fick vi se en rikigt fin framspelning från Alexander Nylander Lillebror Nylander har nu gjort fem poäng på nio matcher under säsongsupptakten.

