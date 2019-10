Skulle bli borta länge – nu närmar sig storstjärnan comeback

För exakt tre veckor sedan kom beskedet att Pittsburghs ryske superstjärna Jevgenij Malkin skulle bli borta en längre tid efter att ha åkt på en smäll i 7–2-segern över Columbus Blue Jackets.

Pittsburghs tränare Mike Sullivan berättade då att Malkins skada inte skulle vara så pass allvarlig att han skulle missa resten av säsongen, men Pittsburghbossen sa att Malkin skulle bli borta en längre tid.

Nu, bara tre veckor efter smällen, ser Malkin ut att närma sig en comeback. Under måndagen tränade centern med laget igen, där han under slutskedet av passet tog av sig sin röda "no contact"-tröja och körde för fullt.

"GÖR MITT BÄSTA"

På lördag ställs Penguins mot Edmonton. Då hoppas Malkin vara tillbaka i hemmalagets laguppställning igen.

– Jag gör mitt bästa och hoppas vara tillbaka så snart som möjligt, säger Malkin till Pittsburgh Post-Gazette.

– Jag åkte skridskor hela förra veckan och då kändes det bra. Vi får se hur det går de närmaste dagarna.



Utan Malkin i laget har Penguins vunnit sex av de tio matcher som man spelat.

Även Brian Dumoulin och Alex Galchenyuk är på väg tillbaka för Penguins efter skadeuppehåll. Båda spelarna kommer att vara aktuella för spel i matchen mot rivalen Philadelphia under natten till onsdag, svensk tid. Beslut om duon kommer att tas under morgondagen, berättar Mike Sullivan för Pittsburgh Post-Gazette.