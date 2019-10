Veckans SHL-lag #6

Målvakt:

Joel Lassinantti, Luleå (2)

Två matcher för Lassinantti den här veckan med två segrar som resultat. Först storspelade han i rivalmötet mot Skellefteå, en match som Luleå kunde vinna med 3–2, innan han höll nollan i hemmasegern över Malmö på lördagen. Visst, 26-åringen har ett vattentätt försvar framför sig, men Lassinantti visade den gångna veckan varför han utsågs till SHL:s främste målvakt förra säsongen.

Backar:

Markus Lauridsen, HV71

Vilken utveckling han haft den här säsongen, dansken! Backen har vuxit ut till en gigant på HV71:s blålinje den här säsongen och stod för ytterligare tre passningspoäng under veckan som var. Samtliga tre poäng kom i derbysegern över Växjö och efter 14 matcher står nu 28-åringen noterad för nio poäng, vilket innebär att han redan nu slagit fjolårets poängskörd på åtta poäng.

Erik Gustafsson, Luleå

Backgeneralen i Norrbotten har en riktigt bra vecka bakom sig, där han från sin backplats ledde sitt Luleå till två segrar under veckan som gick. 30-åringen fortsätter att äta istid till frukost, lunch och middag och snittade under veckans två matcher 24 minuter per match. Utöver det solida försvarsspelet stod Luleåkaptenen även för en passningspoäng.

Forwards:

Ryan Stoa, Örebro

Den amerikanske forwarden börjar skjuta in sig i Örebrosupportrarnas hjärtan. Stjärnvärvningen prickade in två mål i segermatchen mot Leksand innan han gjorde om bedriften i toppmötet med Rögle i lördags. Totalt har nu 32-åringen skjutit åtta mål på 14 matcher i Örebro-tröjan.

Ryan Stoa har vuxit ut till en publikfavorit i Närke.Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån



Anton Rödin, Brynäs

Rödin stod för tre nya poäng under veckan som gick och blev stor matchvinnare för sitt Brynäs när han avgjorde torsdagens hemmamatch mot Rögle i övertiden. I rivalmötet med Leksand stod sedan Rödin för två passningspoäng när Brynäs besegrade dalalaget med 3–2 och kunde förlänga Leksands förlustsvit till nio raka torsk.

Robin Kovács, Luleå

Tre Luleå-spelare i Veckans lag? Ja, har man två matchvinnande mål samma vecka får man lov att komma med i laget. Kovács sköt 1–0-målet mot Malmö i lördagens, ett mål som sedan visade sig bli matchavgörande, men det var avgörandet mot antagonisten Skellefteå i tisdags som var veckans stora höjdpunkt för Kovács. 22-åringen har nu nio poäng på 14 matcher den här säsongen.

Veckans...

...comeback: Dick Axelsson gjorde en smygcomeback i division 5-klubben Boo Panthers under veckan som gick. Profilen har gått klubblös sedan kontraktet med Djurgården löpte ut i våras, men nu börjar han alltså "varva upp" i division 5. När får vi se honom i SHL igen?

...vändning: Jarno Kärki valde att inte förlänga kontraktet med Färjestad då han tydligen skulle ha fått ett erbjudande för resten av säsongen. Kort efter att Färjestad gått ut med uppgifterna presenterades han av Linköping – på ett korttidskontrakt.

... "aj, fan": Skellefteås succémålvakt Gustaf Lindvall tvingades lämna rivalmötet med Luleå i den andra perioden med en underkroppsskada. Ett hårt slag för Skellefteå, som i många matcher räddats av Lindvalls stortartade målvaktsspel. Tack och lov, för västerbottningarna, så är nu Mantas Armalis tillbaka från sitt långa skadeuppehåll och kan täcka upp för Lindvall under skadeperioden.

Gustaf Lindvall lämnade matchen mot Luleå med en underkroppsskada.Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



...mardrömsbesked: Fredrik Styrman missar resten av säsongen på grund av den knäskada han ådrog sig i samband med den smäll han åkte på i mötet med Rögle häromveckan.

...argaste: Det var förmodligen Peter Andersson efter Malmös 0–3-förlust mot Djurgården i lördags. Malmötränaren lämnade C More-intervjun efter matchen i ilska och berättade senare för Sydsvenskan att "...vi hade inte behövt åka hit. Vi kunde ha skickat upp tre poäng med posten och sparat 400 000 kronor i charterflyg".

En besviken Peter Andersson lämnade intervjun. Nu väntar en tung hemresa hem från Luleå. #SHL #Twittpuck pic.twitter.com/B1cxSrknMo — C More Sport (@cmoresport) October 26, 2019

...upprullning: Örebros 1–0-mål mot Rögle var rent och skärt hockeygodis. Pucken gick som på ett snöre innan Ryan Stoa kunde stöta in bakom Roman Will i hemmakassen.

Örebro bjöd på hockeygodis när man tog ledningen mot Rögle. #SHL #Twittpuck pic.twitter.com/Usgv3f1tUH — C More Sport (@cmoresport) October 26, 2019

...prestigeseger: Luleås 3–2-seger i Skellefteå sved nog en hel del hos Skellefteåsupportarna, som för första gången den här säsongen fyllde Skellefteå Kraft Arena.