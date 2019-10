Efter AHL-dominansen – svenske forwarden får ny NHL-chans

Trots att Carl Grundström skrev in sig i Los Angeles poängprotokoll i förlustmatchen mot Vancouver fick den tidigare Frölunda- och Modo-forwarden beskedet att han blivit nerskickad till AHL under säsongsinledningen.

Grundström har spenderat den senaste en och en halv veckan i Los Angeles farmarlag Ontario Reign, där han under sina fyra matcher imponerat stort och stått för totalt sju poäng (5+2).

Nu står det klart att Grundström får en ny chans med Kings i NHL. Under tisdagskvällen meddelade nämligen NHL-klubben att man valt att kalla upp Umeåsonen från farmarlaget.

Grundström kom till Los Angeles förra säsongen, då han var en del av det utbyte som Toronto tvingades ge upp för att landa backen Jake Muzzin. Totalt har Grundström 16 NHL-matcher på meritlistan, med sju poäng som facit.

