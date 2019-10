Framtidens Damkronor: Tuva Kandell

Hon är en av många talanger med Leksand som klubbadress. I den här episoden av "Framtidens Damkronor" är målsprutan från TV-pucken, Tuva Kandell, huvudperson. Hon berättar bland annat om varför hockeyn var det självklara valet - trots att det inte fanns ett naturligt intresse i familjen.

– Hockeyintresset kommer inte från familjen. Ingen av mina föräldrar har spelat hockey, säger hon.

Just nu rasar det fram talanger i Leksand. I serien framtidens kronor har ni tidigare fått träffa Annie Silén och Nicole Hall som båda spelar i klubben. Både Silén och Hall har flyttat till Leksand från Huddinge respektive Borlänge. Idag ska ni få träffa en som är uppväxt i Leksand. Hon heter Tuva Kandell, är 15 år och har redan spelat elva matcher för Leksand i SDHL den här säsongen.

- Hockeyintresset kommer inte från familjen. Ingen av mina föräldrar har spelat hockey. Det var en barndomskompis (Felix Söderlund, son til (Cenneth Söderlund) som fick mig att åka på allmänhetens och jag tyckte det var kul, berättar Tuva Kandell då vi slagit oss ner på Tegera Arenas läktare för en intervju.

- Jag testade att spela med killar. Då var det en pappa (Herman Hultgren) som var tränare åt killarna i min ålder som frågade om jag ville fortsätta. Sedan dess har jag spelat med det laget fram till den här säsongen.



Hur var det att växa upp som hockeytjej i Leksand?

- Alla killar och tränare har respekterat och behandlat mig väldigt bra. Det har inte varit någon skillnad bara för att jag är tjej.



"Hockeyn i Leksand är nästan allt"

Samtidigt som vi sitter på läktaren och gör den här intervjun ställs det ordning för stor 100-årsfest där normalt isen brukar vara. Dagen innan har Leksand mött Örebro i hallen inför drygt 5000 åskådare och en liten bit bort står sportchefen Thomas Johansson och blir intervjuad. På Konditori Siljan har ”experterna” analyserat herrarnas förlustmatch mot Örebro som tränas av Niklas Eriksson och Christer Olsson som båda tidigare spelat i Leksand. Erikssons tröja hänger dessutom i arenans tak.

- Intresset är sjukt stort här. Man kan säga att hockeyn i Leksand nästan är allt.

- Första gången jag var här? Oj, det måste varit då jag knappt kunde gå ännu, säger Kandell med ett leende.

Det är i regel mycket folk på herrlagets hemmamatcher, men då damerna spelar är det bara några hundra som letat sig till Tegera Arena. Lite märkligt med tanke på att hela orten verkligen andas hockey.



Hur ska ni få mer folk att gå även på era matcher?

- Jag vet faktiskt inte, men kanske genom att göra lite mer reklam för matcherna och verkligen berätta att det inte är så dålig hockey som en del folk tror. Det är ändå bra fart på våra matcher och kul att titta på.

- Sedan tycker jag att det har blivit bättre reklam om våra matcher, men sedan vet jag inte varför folk inte väljer att gå hit.

Det är också många på Noret (centrala Leksand) som snackar hockey med Tuva Kandell.

- Ja, så är det. Många stannar mig och frågor om hur matchen gick…



Då finns det ett intresse för era matcher också?

- Ja, verkligen.

"Vill ha mer tacklingar"

Tuva Kandell har spelat med killar fram till och med den här säsongen. En del av det hon saknar från den hockey som spelas där är den fysiska biten.

- Det jag saknar är det här med närkamperna. Sedan saknar jag givetvis alla killar som gjort mig till den spelare jag är idag och som behandlat mig bra och varit schysta.

- Skillnaden är framförallt det här med tacklingarna. Det är fortfarande närkamper i SDHL och man måste vara fysiskt starkt, men jag skulle vilja ha mer tacklingar i damhockeyn för det är något jag saknar.



Förra säsongen spelade Tuva Kandell i Leksands U16 för killar. Där svarade hon för åtta poäng, samtliga assist, på 15 matcher.

- Det var en bra säsong. Jag känner att jag utvecklades mycket när grabbarna blev större. Det var också mycket mer fart i spelet förra säsongen, vilket även det utvecklade mig och har tagit mig till att jag nu spelar med damerna i SDHL.

15-åringen kände inte heller att just den fysiska biten var något större problem då hon spelade med U16-laget förra säsongen.

- Det fysiska tycker jag att jag klarade av bra. Sedan är olika där också eftersom många av killarna inte kommit in i puberteten medan andra har det.

- Dom som har kommit in i puberteten är starkare, men det får man ta. Jag tycker ändå att jag hängde med.

Har Fanny Rask som förebild

Tuva Kandell är eller har varit en mångsysslare då det kommer till idrott. Hon har bland annat testat på orientering, slalom och fotboll.

- (Skratt) Orienteringen var inte så länge. Det var nog bara någon gång med ”Skogs-mulle” eller var det hette. Orientering var inget för mig, men det är något mina föräldrar har hållit på med sedan dom var små.

- Däremot har jag hållit på med slalom och fotboll rätt länge. Slalomen slutade jag med förra säsongen. Vi tränade här hemma på Granberget, men vi åkte runt och tävlade i stora delar av norra Sverige. Fotbollen slutade jag med för några år sedan.



Varför valde du just hockeyn när du även hade andra sporter att välja på?

- Alltid då något krockade valde jag hockeyn. Just hockeyn är det jag brinner för och tycker är roligast.



Hade du några förebilder inom hockeyn under uppväxten?

- Ja, jag har alltid haft Fanny Rask som en stor förebild. Jag har kollat mycket på henne och tycker att hon är en väldigt duktig spelare. Den här säsongen har jag mött henne (Rask spelar i AIK) och det var coolt faktiskt.

Fanny Rask är förebilden.



Då kom SDHL-debuten

I höstas kom chansen för Tuva Kandell att spela i SDHL med Leksand. Debuten fick hon göra borta mot HV71 och som backpartner till Frida Peterson.

- Jag var väldigt nervös innan. När jag väl var på isen släppte nervositeten och jag spelade mitt spel. Vi mötte HV71 och jag tycker att det gick bra.

- Den här säsongen har varit sjukt bra, lärorik och utvecklande. Sedan är det mycket framöver som jag ser fram emot. TV-pucken går ju om några dagar och efter det ska jag åka med U18-landslaget.



Hur tänker du kring Leksands insats så här långt där ni för tillfället ligger sist i SDHL?

- Vi har förlorat mycket, men jag tycker att vi har en positiv stämning i laget, försöker göra det bästa av situationen och krigar på för att komma in i det ännu mer.

- Det känns som allt börjar sätta sig. Matchen mot Brynäs gjorde vi sjukt bra. Synd bara att vi inte tog tre poäng för det hade varit skönt.

Har öst in mål i TV-pucken

På fredag spelar Tuva Kandell i Dalarnas första slutspelsmatch i TV-pucken. På lagets fem första matcher i turneringen har hon svarat för 12 mål och totalt 14 poäng.

- Jag har såklart spelat med bra medspelare. Många av våra spelare är sådana som är duktiga på att spela fram, men samtidigt är det många som gjort mycket poäng i vårt lag.

- Det har varit sjukt coolt att få vara med och spela TV-pucken nu då det är första året.



Är det stor skillnad medialt och intresset kring turneringen jämfört med föregångaren Stålbucklan?

- Ja, det tycker jag verkligen. Det var inte många som visste vad Stålbucklan var. Nu är det många som vet att det är TV-pucken för tjejer också.



Kommande vecka åker alltså Tuva Kandell till Enköping för att debutera i U18-landslaget, något hon ser fram mycket emot.

- Jag är väldigt taggad och det ska bli sjukt kul att få spela med alla duktiga tjejerna där. Nu har jag ännu inte så mycket förväntningar på landslaget utan nu tänker jag mest på TV-pucken.



Finns tankar på att komma med till Junior-VM redan nu med i bakhuvudet?

- Ja, såklart, men först får jag se hur det går i Enköping samtidigt som det är en sjukt stor konkurrens i laget.