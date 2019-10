Malmö studsade tillbaka – bortabesegrade Brynäs

–2-seger borta mot Brynäs.

Peter Andersson var mäkta irriterad efter den tama insatsen mot Luleå i lördags. För Sydsvenskan berättade Malmötränaren att han gärna hade sett något nyförvärv i truppen, då han ville se spelare som ville vara på isen, kämpa, tackla och täcka skott.

När Malmös bortaturné fortsatte under tisdagen mot Brynäs fick Andersson se ett helt annat Malmö på isen. Uddlösheten man visade upp i Norrbotten var som bortblåst. I stället visade skåningarna upp en sylvass effektivitet, då man lyckades överlista Brynäsmålvakten Samuel Ersson fem gånger på 26 skott.

– Det var oerhört viktigt för vår grupp att få känna att kontona trillar in och vi spelar bra ishockey. Det var otroligt viktigt, säger Malmös lagkapten Fredrik Händemark till C More.



TVÅ MÅL AV KAPTENEN

Målbäst i gästerna var just Händemark som stängde matchen med sina två mål i den tredje perioden.

– Det var skönt att de trillade in i dag. Jag har haft bra lägen hela säsongen men har haft svårt att få in pucken. I dag slank den in två gånger om, så det var kul att få lite islossning, säger Händemark.



För Brynäs var detta säsongens åttonde förlust vid full tid .

– De var mycket hetare och vann framförallt kampen framför båda målet. Malmö var hetare där, så det var inte så mycket att snacka om, tycker jag, säger Brynästränaren Magnus Sundquist till C More.



Brynäs – Malmö 2–5 (1–1, 1–2, 0–2)

Brynäs: Tomi Sallinen, Victor Söderström

Malmö: Fredrik Händemark (2), Marcus Björk, Matias Myttynen, Johan Olofsson