Rögletalangens sanslösa repris – stod för nytt "Zorro-mål"

Hans "Zorro-mål" mot Färjestad förra säsongens utnämndes till hela säsongens snyggaste mål i SHL. Frågan är om inte Nils Höglander kommer att lägga beslag på den utmärkelsen även denna säsong?

I kvällens mach mot Djurgården stod nämligen Rögletalangen för en kopia på konstmålet från ifjol, då han överlistade Djurgårdsmålvakten Niklas Svedberg med ett "Zorro-mål" bakom förlängd mållinje.

– Jag försökte först bara vinna min duell bakom målet, sen såg jag läget och då testade jag. Den gick in och det var coolt, sade Höglander till C More i den andra periodpausen.

– Isen var bra och jag hade alla förutsättningar för att göra det. Då var det bara att testa. Jag lyckades ju med det förra året, så nu var det bara att testa igen.

Matchen pågår och står efter två spelade perioder 5–1 till gästande Rögle.