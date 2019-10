Svenskduon med och sänkte ligaledarna

I sin senaste match inför natten vände Arizona 0-2 till 5-3 mot New Jersey. Precis som då hamnade laget i ett 0-2-underläge även i natt, mot Buffalo, och precis som då lyckades de vända till seger. Men den här gången krävdes det straffar innan de kunde vinstjubla. Det är blott andra gången i klubbens historia de vänder två tvåmålsunderlägen till segrar, två matcher i rad.

Jack Eichel och Jeff Skinner sköt båda sina sjunde mål för säsongen och tog upp Sabres i en 2-0-ledning i den första perioden. Innan första akten var slut hade emellertid Arizona fått häng på ligaledaren efter att Conor Garland reducerat, framspelad av Oliver Ekman-Larsson. Arizonakaptenen gjorde sin sjunde poäng på elva matcher.

2-1 stod sig sedan till slutet av den andra perioden då Carl Söderberg sköt sitt andra mål för säsongen. Eller sköt och sköt, han forcerade snarare in pucken bakom Carter Hutton från nära håll. Hutton var annars lysande och räddade 42 skott.

