Uppgifter: U18 VM-hjälten lånas ut till HockeyAllsvenskan

Såväl Lucas Raymond somKarl Henriksson har fått finna sig i att ha J20-laget som sin vardagliga plats under säsongen. Nu lånas den sistnämnde ut från Frölunda till Södertälje, skriver MrMadhawk.

Henriksson har gjort 23 poäng på 17 matcher i SuperElit under säsongen och har även gjort landskamper för Juniorkronorna. Kanske kan han, via bra spel i Södertälje, även spurta sig in i Juniorkronornas VM-trupp i vinter?

Den New York Rangers-draftade centern vann Småkronornas poängliga under lagets väg mot det historiska VM-guldet i våras. Han gjorde då nio poäng på sju matcher.