En flytt som lyft förre SHL-backen: "Hamnade lite i ett fack"

Hockeykarriären har tagit ny riktning för Alen Bibic, både på och utanför isen. I Österrike har den förre Leksand- och Röglebacken kunnat plocka fram nya sidor i sin spelstil.

– Där hemma sågs jag som en defensiv back som kunde tacklas. Jag försöker röra mig mer med pucken nu, slå fina passningar och hela tiden pusha gränserna, säger Bibic till Hockeysverige.se.

Alen Bibic är ute på promenad i ett, som han beskriver, soligt Villach när hockeysverige.se når honom via telefon. Hans lag, Villacher SV, har en ledig dag efter helgens två matcher. Ett par månader in på säsongen har den 28-årige backen kommit in allt mer i livet som utlandsproffs.

– Det är en omställning jämfört med hemma i Sverige. Jag kom från Rögle och har spelat i Sverige under hela min karriär. Allt är annorlunda utomlands, på alla plan förutom på isen och rinken.

Men han trivs med sin nya livsstil. I Villacher har han sällskap av svenske Anton Karlsson som förra säsongen representerade Leksand.

– Det har underlättat att ha Anton här. Det är skönt att kunna snacka svenska, men i hockeyvärlden är det många importer i lagen. Vi har några finländare, kanadicker och så. Det har gått smidigt att komma in i gruppen och hela den biten. Men visst är det kul att ha en annan här från samma land.

När det blev klart att han skulle lämna Rögle efter fem säsonger var det inte givet att det skulle bli just Österrike. Bibic väntade länge på att rätt erbjudande och utmaning skulle dyka upp. Han körde försäsong på egen hand innan kontraktet blev klart den 22 juli.

– Jag och min agent pratade om vad jag ville och kollade egentligen på flera ligor. Valet föll på Villacher efter att ha pratat med tränaren Jyrki Aho. Klubben har varit ett topplag, men har det tungt de senaste åren. Han vill göra en resa, implementera nya saker i hockeyn och ta klubben tillbaka till toppen. Han hade en roll som passade mig bra.



Alen Bibic packade trunken och drog till Österrike. Foto: Bildbyrån

Hemma i Sverige har Alen och hans bror Almen Bibic många gånger fått stämpeln som defensiva och fysiska backar. Det vet han om, men flytten till Alperna har gjort att han kunna utveckla andra delar i sitt spel.

– Jag har fått mycket förtroende och ligger runt 20 minuter i snitt per match, säger Alen som snittade 10:50 per match i Rögle förra säsongen.

— Vi började bra som lag och då får man också framgång personligen. Första tiden har jag kunnat utveckla de delar jag ville utveckla. Jag har tagit steg i andra områden än de jag var bra på i Sverige. Jag försöker röra mig mer med pucken nu, slå fina passningar och hela tiden pusha gränserna.

Var det därför du stack utomlands?

– Det var det här jag ville. Jag ville se hur långt jag kunde utveckla de sidorna. Vet att jag är riktigt bra på att göra de saker som jag gjort hemma i Sverige. Utvecklingen har gått framåt. Jag vill hitta passningarna och spela mig ur situationer istället för att ”chippa ut”. Ibland kanske hålla i pucken en extra sekund.

"DET ÄR STÖRSTA SKILLNADEN MOT SHL"

Villacher har i skrivande stund spelat 12 matcher av grundserien. Det har resulterat i sex segrar, fyra förluster efter ordinarie tid och två efter förlängning eller straffar. Bibic har stått för två assist och spelat plus-5 på sina första nio matcher i klubben.

– Den största skillnaden är att det är mycket mer fram-och-tillbaka-hockey än hemma. SHL kan ibland vara som ett schackspel, man väntar på att ett lag ska göra ett misstag och sedan smäller det. Här det lite annorlunda och ett mer öppet spel. Det blir fler chanser. Som defensiv back drar man sig ibland lite i håret när man ser vissa misstag som görs. Man kan få en två-mot-etta emot sig, då blir man inte så jätteglad.

Med facit i hand har han inte ångrat flytten en sekund.

– Just nu tycker jag att det varit värt det. Sedan är det alltid bra med ett miljöombyte. Jag övervägde om jag skulle vara var i Sverige, där jag kanske hamnat lite i ett fack. Det är inte alltid man kan spela utomlands under en karriär och just nu passade det rätt bra i livet. Sedan vet man inte vad som händer i framtiden med familj och så vidare. Det var rätt tid nu.



Anton Karlsson en av lagkamraterna i Villacher. Foto: Bildbyrån



Staden Villach ligger i södra Österrike, inte långt från den italienska gränsen och har ett invånarantal på drygt 62 000.

– Det finns en hel del att göra. Men jag gör inte så mycket under säsong, när man är ledig försöker man bara återhämta sig. Men vill man göra något finns det mycket. Stan ligger nära Italien och när när vi hade ett par lediga dagar för ett tag sedan åkte jag till Venedig och hängde där.

Hur är det med tyskan då – löser du den?

– (haha) Jag läste lite tyska i skolan mellan årskurs 7 och 9. Jag försöker lära mig lite nu, men det är mest dåliga ord nu i början. Man jag jobbar på det i alla fall och jag kan förstå en del när andra pratar om man lägger ihop ett och ett. Men att föra en egen diskussion är nog nästa utmaning.

TAR EN DAG I TAGET

Alen Bibic har ett ettårskontrakt med Villacher. Vad som händer sen vet han inte, och det är inget han heller vill fokusera på i nuläget heller.

– Jag kommer ta ett år i taget. Jag har ett ettårskontrakt. Det är helt nytt för mig det här så jag kommer utvärdera efter säsongen och ta det därifrån. Just nu försöker jag leva i nuet och göra det mesta av situationen.

Att han numera spelar i Österrike innebär inte att han inte följer SHL. Alen har stenkoll:

– Jag tycker det är rätt skönt att kolla hockey ibland. Rögle går bra, men det förvånar mig inte ett dugg. De har ett riktigt bra lag på pappret. Leksand har det lite tuffare, men de är nykomlingar och serien är fortfarande ung.