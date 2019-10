Ögonblicket: När ett bortdömt mål snuvade Brynäs på guldet

1975 vann Leksand en högdramatisk final mot ärkefienden Leksand. Men även nu, 44 år senare, råder det delade meningar om masarna verkligen skulle ha vunnit det där guldet...

Leksand klev in i säsongen 1974/75 som regerande svenska mästare. Klubben hade vunnit SM-guld 1969, 1973 och 1974. Brynäs var ute efter revansch då laget tidigare vunnit 1964, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971 och 1972. Det var alltså tre säsonger sedan Tommy Sandlins grabbar fick smaka på guld-champagnen. Nu skulle dessutom SM-slutspelet för första gången på många år avgöras via semifinal och finalspel.



Leksand hade fått in en ny målvakt efter det att Christer Abris åkt över till New England Whalers. Hans namn var Göran Högosta och han hade gjort stor succé i Tunabro tidigare. Med sig till...