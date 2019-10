Finska stjärnvärvningen kan debutera ikväll: "Är i bra form"

Djurgårdens IF

Skellefteå AIK - Djurgårdens IF

Efter att inte ha fått något nytt kontrakt med Växjö i våras stod det i början av september klart att den tidigare guldhjälten Tuomas Kiiskinen skulle fortsätta sin karriär i SHL-konkurrenten Skellefteå.

Under den senaste månaden har Kiiskinen matchat igång säsongen i finska SaiPa, där han stått för sju poäng på elva matcher. När Skellefteå tar emot Djurgården under torsdagskvällen är möjligheterna stora att den finske stjärnvärvningen gör debut i den svartgula tröjan.

– Inget är bestämt utan beslutet tas under eftermiddagen, säger Skellefteåtränaren Tommy Samuelsson till Norran.

"FÅR HELT ENKELT SE VAD SOM HÄNDER"

Enligt tidningen kan Kiiskinen slängas direkt in i stjärnkedjan med Joakim Lindström och Tom Pyatt.

– Vi får helt enkelt se vad som händer. Vi ändrar ju lite i de flesta kedjor då Frödén går in med Wingerli och Pettersson samtidigt som Jonte Berggren spelar med "Lirre" (Linus Lindström) och Möller. Det är kedjor vi tror på i framtiden och med Kiiskinen får vi fler variabler för att hitta spännande konstellationer.

– I senaste matchen spelade han över 20 minuter, så det flaggar ju för att han är i bra form när det kommer till matchstatus. Även fått spela i samma kedja med en gammal bekant till mig, John Persson som jag hade i Färjestad. Så det ska helt enkelt bli spännande att se Kiiskinen på plats här i Skellefteå,



Under sina fem säsonger i Växjö vann Kiiskinen två SM-guld och stod för totalt 130 poäng på 206 SHL-matcher.