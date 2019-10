Klart: JVM-meriterade backen stannar i Timrå

I augusti skrev JVM-meriterade backen Filip Westerlund på ett korttidskontrakt med Timrå som sträckte sig september ut. När det avtalet löpte ut förlängde 20-åringen kontraktet med ytterligare en månad, ett avtal som alltså löpte ut i dag.

STANNAR SÄSONGEN UT

I dag meddelade Timrå att backen återigen förlängt kontraktet – men den här gången för resten av säsongen.

– Filip är en otroligt duktig hockeyspelare och har gjort det bra så här långt. Jag är säker på att han kommer att fortsätta sin utveckling här och bli en bättre hockeyspelare för varje dag som går. Det känns jätteskönt att han har skrivit på för säsongen, säger Timrås sportchef Kent Norberg till klubbens hemsida.



Westerlund har snittat över 20 minuter per match under de 15 matcher han spelat och totalt noterats för sex poäng (1+5).

– Det känns väldigt bra att ha förlängt! Jag tycker att det har fungerat bra så här långt in på säsongen och får mycket med förtroende från Fredrik (Andersson) och Ante (Anders Karlsson). Jag känner att det är väldigt bra för min utveckling och mitt självförtroende att få vara kvar här, säger Westerlund.



Westerlund spelade större delen av fjolårssäsongen i Frölunda innan han lånades ut till Timrå i slutet av januari. Där blev det bara fyra matcher innan en axelskada stoppade 20-åringen från ytterligare spel.