Det blev inget trendbrott, Kiruna AIF vann ett sjätte derby i rad mot Kiruna IF, men minst lika mycket snackis som att uppkomlingarna säkrade sjätte raka derbysegern i seriesammanhang lär det bli att fel spelare fick matchstraff när matchen vände.



Gårdagens Kiruna-derby avgjordes i powerplay när Kiruna IF tappade kylan och hamnade lite för mycket i fel bås. Annars hade det nog kunnat gå lite hur som helst, men Kiruna AIF tog tillvara på tillfället och vann sitt sjätte raka seriederby (4-1) mot antagonisten.



Det som kommer diskuteras flitigast i efterdyningarna är dock förstås det matchstraff som skickade Olli-Aleksi Pietilä av isen och i förlängningen innebar att Mikko Kumin kunde ordna 1-1 och Cheyne Matheson 2-1 för AIF.



Matchstraffet som sådant (se det nedan) är förstås inte mycket att tala om. Det är i den bökiga kampsituationen invid sargen såklart inte meningen att cross-checkingen ska träffa som den gör. Men det är en klubba upp mot huvudet och ska vara ett matchstraff. Solklart. Jag blir inte förvånad om det blir vidare avstängning för tilltaget också.





Problemet är bara att det är fel spelare som skickas av banan. På videobilderna syns det ju väldigt tydligt att det är backen Ilari Metsola som är syndaren, inte centern Olli-Aleksi Pietilä.Rättsskiparen ser förstås inte förseelsen alls. Han tar den inte när den händer utan i ett skede långt senare när Samuel Ivanic drar på sig en tvåminutare för tripping. Jag antar att det är en linjeman som uppmärksammar honom på vad som har hänt. Det är helt okej, så får det absolut gå till, man kan inte se allt och det är bara bra om domarteamet har ett sådant samspel.Men det är olyckligt när det är fel spelare som tvingas lämna banan i ett så känsligt skede i en så känslig match.Domslutet är rätt (och kan givetvis inte användas som bortförklaring från IF-håll för att matchen slog runt), men blev ändå så fel.Nu vet jag ärligt talat inte vad som gäller här när det kommer till förfarandet huruvida det ska bli vidare avstängning eller inte. Om en spelare kan stängas av för något som en annan spelare straffades för i matchen eller om missen kommer innebära att ärendet faller mellan stolarna.Men Olli-Aleksi Pietilä borde ju enligt logikens alla lagar gå fri från avstängning. Han har ju inte gjort något.* * *Det har skett en hel del förändringar i Nyköpings trupp. Igår kunde Hockeystaden berätta att Calle Krantz som inte funnits med i laguppställningen på ett ganska bra tag valt att bryta med klubben eftersom de inte riktigt verkar vara överens om vad klubben skulle uppfylla och inte när det kommer till att fixa jobb etcetera.Trots att det var ett tag sedan är det något NH inte kommunicerat ett ord om, men ironiskt nog fick de bråttom ut i sina kanaler och berätta om personella förändringar sedan maestro Skoglund nosat rätt på det där. Det är nog dags att skruva upp sin yttre kommunikation en aning om man vill föreställa ett topplag i ettan.Men nå väl, Krantz är inte den enda som valt att kasta in handduken. Flitiga besökare på eliteprospects har förstås redan kunnat konstatera att Hampus Karlsson lämnat för division 2-klubben HA74 och dessutom har forwarden Gilito Garcia valt att lägga ner.På nyförvärvsfronten hade Nyköping ett namn att presentera. Viktor Jörnevik Forwarden som gjort ett stabilt jobb för klubbar som Mariestad, Kumla, Grästorp och Skövde i Hockeyettan och som var en av de riktigt stora härförarna när Narvik avancerade upp i den norska högstaligan ifjol. Det är en med Hockeyettan-mått mätt riktigt bra spelare och kul att han kommer tillbaka och spetsar ligan.Jag ställer mig dock lite frågande till att det är just Nyköping som värvar honom. Är det något Jörnevik gjort sig känd för så är det att vara en snabbskrinnare och är det något Nyköping redan har är det en kvick forwardssida.För handen på hjärtat, Nyköpings lag har många imponerande namn och spelare som kan skapa farligheter främst med speed och finess. Vad som egentligen skulle behövas vid sidan av namn som Johan Mörnsjö Oliver Hadzinikolic och så vidare och så vidare är snarare hundra kilo brunk. Något som saknas sedan Adam Thim var tvungen att kasta in handduken inför säsongen. Fredrik Mälberg är inte i Nyköping för att försöka göra något annat än att ta sig till playoff och kvalserie, men ska man lyckas när det tuffar till sig så långt fram på säsongen behöver man kraft att komplettera kvickheten med. Just nu ser Nyköpings lag ut som att det finns en överhängande risk att de kommer väga lite lätt.Viktor Jörnevik är en stark förstärkning, men jag förstår inte riktigt varför man lägger fokus på att värva något som man redan har när det finns andra behov att fylla.* * *Västervik återgäldar tjänsten att låna ut en back till Tranås. Ni minns att försvararen Fredrik Lindström fick känna på några allsvenska matcher i Västerviks dress nyligen och nu är det dags för en försvarare att gå motsatt väg när Tranås får låna Henrik Malmström . Det verkar som att de två klubbarna knyter tätare band till varandra.Så vitt jag förstår har Tranås dessutom lagt fram ett erbjudande till forwarden Anton Blomberg som nyligen lämnade Tingsryd. Det skulle onekligen bli lite av en komisk poäng om han ritar på och då lämnar TAIF för TAIF för andra gången på ett halvår.