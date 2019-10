'Om han inte vore en idrottare skulle de amputerat'

Det var under en träning förra torsdagen som New Jersey-backen Connor Carrick fick en puck på högerhandens lillfinger. Pucken tog så pass illa att 25-åringen tvingades operera fingret dagen efter.

Carrick kommer att bli borta fyra till sex veckor på grund av skadan och för The Athletics Corey Masisak berättar Devilsbackens fru om skräckskadan.

– Hans lillfinger var krossat och läkaren sade att om han inte vore en idrottare skulle de ha amputerat bort den delen av fingret, ska hon ha berättat för Masisak.



Carrick hann spela fyra av de åtta matcher han var tillgänglig för spel i. De övriga fyra matcherna fick han följa från läktaren, då han haft svårt att sno åt sig en ordinarie tröja under inledningen på säsongen.

25-åringen kom till Devils under slutskedet av förra säsongen efter att ha blivit trejdad till New Jersey i utbyte mot Ben Lovejoy och ett val i tredjerundan av 2019 års draft.

