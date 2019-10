Örebro i storform – upp i delad serieledning

Svep från kvällens matcher i SHL:

Örebro – Färjestad 5–2 (1-0,3-1,1-1)

Örebro: Marcus Weinstock, Kristian Näkyvä, Rasmus Rissanen, Linus Öberg, Ludvig Rensfeldt.

Färjestad: Victor Ejdsell, Carl Jakobsson

Örebro går som tåget just nu. Under torsdagskvällen tog Närkelaget sin åttonde seger på de nio senaste matcherna och man är SHL:s formstarkaste lag just nu.

Mot Färjestad var det Rasmus Rissanen som ännu en gång var matchens gigant. Det var oklart ifall han ens skulle spela då han har gäckats av ryggproblematik men när han väl spelade så visade finländaren sin klass. Först passade han fram till Örebros första mål och i den andra perioden satte han ett själv.

28-åringen har nu stått för åtta pinnar på de 15 första matcherna, att jämföra med sina bleka tre poäng på 48 matcher i fjol.

Örebro fortsätter sin stora klättring i tabellen och ligger nu i delad serieledning tillsammans med Rögle och Frölunda.

Luleå – Rögle 4–1 (1-0,2-0,1-1)

Luleå: Erik Gustafsson 2, Austin Farley, Daniel Sondell.

Rögle: Kevin Wennström.

Två av SHL:s bästa lag hittills den här säsongen ställdes mot varandra men det blev inte lika jämnt och spännande som det låter.

Rögle kom till kvällens match med ett väldigt skadeskjutet lag, där bland annat stjärnspelare som Leon Bristedt och Dennis Everberg saknas. Det var därför sju juniorspelare med i lagets trupp upp till Norrbotten.

Luleå kunde därför komma ut och ta kontroll över matchen tidigt och gick även upp till en 3-0-ledning. Där kändes matchen redan stängd och hemmalaget kunde enkelt hålla undan till seger.

Segersiffrorna skrevs till slut till 4-1 efter att en av Rögles juniorer, Kevin Wennström, skickade in ett tröstmål. Noterbart för Luleå var att nyförvärvet Daniel Widing gjorde debut för klubben men lämnade isen poänglös.

Luleå tog därmed sin femte raka trepoängare och klättrar uppåt i tabellen, en poäng bakom de tre lag som ligger i delad serieledning.

Linköping – HV71 5–3 (2-1,1-2,2-0)

Linköping: Jaakko Rissanen, Jarno Kärki, Broc Little, Eddie Larsson, Henrik Törnqvist.

HV71: Axel Holmström 2, Anthony Camara,

Linköping har blivit kända för att tappa ledningar till förluster i årets SHL-säsong. Historien såg ut att upprepa sig i kväll när LHC ledde med 3-1 i den andra perioden men HV71 sköt två mål på 53 sekunder för att komma tillbaka till 3-3 med en period kvar att spela.

Hemmalaget tog dock sig själva i kragen under pausen och kom ut starkt i den tredje perioden och satte två kassar på två minuter för att gå upp till 5-3 och kunde därefter hålla undan till sin första seger på de fem senaste matcherna.

– Det är fantastiskt skönt så som matchen gestaltade sig. Det blir ett jäkla krig och vi tappade ledningen. Men vi lyckades att bita i på ett sätt som är underbart, vi fortsätter att vara disciplinerade och starka i sista perioden. Den här gruppen har gått igenom en massa skit nu och börjar bli härdade, säger Linköpings tränare Bert Robertsson till C More efter matchen.



Noterbart för LHC var att Jarno Kärki styrde in sitt första mål i "Cluben" efter att ha plockats in från Färjestad. När det behövdes som mest var det dock kaptenen Eddie Larsson som klev fram och sköt segern till krislaget.

Linköping ligger dock fortsatt på jumboplaceringen i SHL på grund av kvällens andra resultat men just nu har de bara en poäng upp till lagen ovanför kvalstrecket.

Oskarshamn – Brynäs 3–2 OT (0-1,2-1,0-0,1-0)

Oskarshamn: Filiph Engsund 2, Joakim Thelin.

Brynäs: Daniel Mannberg, Jacob Blomqvist.

Oskarshamn fick jubla för en seger igen efter två raka förluster och nio förluster på de tio senaste matcherna.

Brynäs tryckte på och ledde skottstatistiken stort efter de två första perioderna men Oskarshamn höll i och kom tillbaka två gånger efter att Filiph Engsund skjutit in två baljor.

Matchen gick till förlängning och där klev Joakim Thelin fram och satte det avgörande målet och skickade segern till Smålandslaget som nu fick vinna igen.

Oskarshamn fortsätter därmed att hålla Brynäs bakom sig och ligger fortsatt på den sista slutspelsplatsen. Brynäs är dock i fortsatt kris och förlorade nu sin sjunde raka bortamatch.

– Det rullar inte alls för Brynäs. Rent chansmässigt är man överlägsna efter två perioder, ändå står det 2-2 och så blir det jättenervöst. Nej, det är ingen harmoni i Brynäs. Jag känner ju Gävle som stad, där kan det bli ett väldigt tryck ner mot omklädningsrummet, sade experten Niklas Wikegård i C More efter matchen.



Växjö – Leksand 2–4 (1-2,0-0,1-2)

Växjö: Linus Högberg, Marcus Davidsson.

Leksand: Fredrik Forsberg 2, Filip Johansson, Mattias Karlsson.

Äntligen en seger för Leksand! Efter nio raka förluster har dalalaget nu till slut fått vinna en match igen.

Ångestmötet mellan Växjö och Leksand var en tajt match. Leksand hade ledningen under stora delar av matchen men Marcus Davidsson kvitterade i den tredje perioden.

Med endast 29 sekunder kvar att spela stod Växjö-målvakten Viktor Andrén för en jättetavla när han tappade ut pucken till Fredrik Forsberg som fick stå fri med ett öppet mål. Han satte därmed sitt andra mål i matchen och sköt hem segern till Leksand.

– Nio raka torsk så vi var lite trötta på att förlora matcher. Vi krigar för varandra, täcker skott och vi får studsen med oss i dag, sade Forsberg till C More.

Efter endast en poäng på de nio senaste matcherna tog Leksand nu en trepoängare för första gången på över en månad.

Andrén med en riktig tavla när Leksand bryter en nio matcher lång förlustsvit! 👀 #twittpuck #SHL pic.twitter.com/0s6ijJjwMD — C More Sport (@cmoresport) October 31, 2019

Malmö – Frölunda 3–2 (1-0,2-2,0-0)

Malmö: Frederik Storm, Carl Persson, Carl-Johan Lerby.

Frölunda: Ryan Lasch, Anders Grönlund.

Efter 13 poänglösa matcher den här säsongen klev Carl Persson fram i kvällens match mot Frölunda och sköt ett mål som blev en stor anledning till att Malmö kunde ta sen ny seger.

Persson sköt in Malmös andra mål i den här matchen och han fixade därmed sin första poäng.

Segerskytt blev dock Carl-Johan Lerby som satte 3-1-målet i den andra perioden som skulle bli matchvinnande.

En annan hjälte för hemmalaget blev målvakten Lars Volden som klev fram i Oscar Alsenfelts frånvaro och räddade 28 av 30 skott.

– En väldigt bra match. Stabilt, samma som senast. Vi har något bra på gång så det gäller att bygga vidare på det här, säger den norske målvakten i C More efter slutsignalen.