Stjärnan uppges ha opererats – framtiden fortsatt oviss

Dustin Byfuglien går fortsatt en oviss framtid till mötes. Han är avstängd av Winnipeg Jets efter att ha tagit en paus från hockeyn och uppges fundera på om han tänker avsluta karriären eller ej. Nu kommer det uppgifter som säger att stjärnan har opererat sin fotled.

Förra säsongen gäckades Dustin Byfuglien av en jobbig fotledsskada. Nu uppges stjärnbacken ha opererat sin fot och förväntas återhämta sig från operation in i 2020 men det är oklart vad detta innebär för 34-åringens framtid.

Stjärnan tog en paus från ishockeyn då han uppges fundera ifall han ska fortsätta spela hockey, något som har lett till att Winnipeg Jets stängde av honom.



Byfuglien har varit en viktig del av Winnipegs lagbygge ända sedan flytten från Atlanta 2011 och spelat totalt 528 NHL-matcher i Jets-tröjan. Förra säsongen spelade backen bara 42 matcher till följd av hjärnskakningsproblematik samt den tidigare nämnda fotledsskadan.



As just reported ono @NBCSN, Dustin Byfuglien recently underwent ankle surgery to take care of unresolved issues from the high-ankle sprain he suffered late last season. What that means for his future and whether it could, in time, lead to his return to WPG remains to be seen.