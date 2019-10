Svenske stortalangen flyttas upp – kan göra NHL-debut

Adam Boqvist fick inleda säsongen nere i AHL med Rockford IceHogs. I natt spelade han sin sjätte match i farmarligan och sköt då också sitt första mål i AHL.



Nu kommer belöningen.

Den 19-årige svensken flyttas upp till NHL av Chicago Blackhawks och kan få göra NHL-debut. Det meddelade klubben under torsdagskvällen, svensk tid.

Boqvist spelade förra säsongen i den kanadensiska juniorligan OHL, gjorde stor succé och stod för 73 poäng på bara 65 matcher, inklusive slutspelet. Han var också en del av den svenska JVM-truppen och var ett stort utropstecknen för Juniorkronorna.

Hedemora-killen är aktuell för JVM-spel även det här året men lär inte släppas till mästerskapet om han skulle ta en plats i NHL. Chicagos nästa match spelas natten till söndag mot Los Angeles Kings och då skulle Adam Boqvist kunna göra debut i världens bästa liga.

ROSTER MOVE: Defenseman Adam Boqvist has been recalled from the @goicehogs. #Blackhawks pic.twitter.com/J8jolNGd80