Därför är hockey och trav en vinnande kombination

Dubbel jackpot på V75 väntar i helgen med 30 miljoner kronor. Det är dessutom finaler som nu ska köras på Sveriges nationalarena Solvalla, i travets absoluta elitserie. Spelläggarna i Travstugans andelslag har förberett sig väl och många V75-analyser finns redan publicerade på sajten.

Vädret är en viktig faktor att räkna med, när vi komponerar systemen som ska ta oss hela vägen fram till storvinsten. Kallt och ruggigt på många platser runt om i landet just nu, och det finns viss risk för minusgrader och hårt banunderlag när tävlingarna ska avgöras på lördag med start kl.16:20.



Kan det vara just detta som är anledningen till att travet är så populärt bland hockeyspelare från norr till söder? Kyla och is hör ju till vardagsmat för dessa atleter som självmant valt att livnära sig på en sport som är beroende av just sådana förhållanden - kylig luft och ett minst sagt hårt underlag.



Eller handlar det om möjligheten att vinna stort med små medel som gör att hockeyspelare med jämna mellanrum dyker upp i travets vinstlistor? Spelformen V75 kallas trots allt för “miljonfabriken” och genererar många nya miljonärer varje år. Skulle därtill kunna vara faktumet att det, till skillnad mot många andra spelformer, faktiskt existerar en rimlig chans att bli ensam med alla rätt - vilket inger respekt. Även om det givetvis kräver en hel del tur i kombination med enorm skicklighet, för att lyckas med den bedriften.



Oavsett vilket, är det knappast en slump att flertalet hockeyspelare följer travet minst lika noggrant som den Svenska hockeyligan. Det har till och med gått så långt att var och varannan hockeyspelare äger minst en travhäst, som står i proffsträning någonstans - likt en väl förvaltad premieobligation. Där avkastningen generellt sätt verkar bli mycket högre än den mer traditionella sorten. För det är inga dåliga djur som får hockeyproffs som nya ägare. Nej, här pratar vi välstammade och högklassiga travhästar som verkligen har framtiden för sig.



För att summera det hela kan vi nog enas om att tävlingsinstinkten och drivet att vilja vinna, definitivt verkar vara det som lockar alla dessa hockeyfantaster till travet.



Det är nog därför enbart en tidsfråga innan tipstern och hockeyprofilen Mattias Åkesson, också trillar dit och börjar stoltsera med sitt nya inköp. Tillsvidare får vi dock nöja oss med att ta del av spännande travtips och analyser, som han och många andra kollegor på Travstugan delar varje vecka i samband med tävlingar inom travets högsta serie.





I samarbete med Travstugan.