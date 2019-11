Lugnande besked om Hedmans skada: "Borde kunna spela i Sverige"

Att spela en NHL-match på hemmaplan är speciellt för alla spelare och en chans som ingen vill missa. Många drog därför efter andan när Victor Hedman nu blev skadad, precis innan att hans Tampa Bay ska spela i Stockholm. Nu kommer dock lugnande besked om backstjärnan.

– Matcherna i Sverige har aldrig varit hotade enligt mig, säger Lightning-tränaren Jon Cooper till nhl.com.



– Att spela framför familj, vänner och ungdomar som får chansen att se NHL-hockey... Det betyder oerhört mycket.



Det var så Victor Hedman beskrev hur det skulle kännas att få spela två NHL-matcher hemma i Sverige när hockeysverige.se träffade honom i New York tidigare i veckan.

Efter den matchen stod det dock klart att Hedman hade dragit på sig en skada och riskerade att missa matcherna på Globen i Stockholm.

"POSITIVT INSTÄLLDA TILL SPEL"

Nu kommer dock lugnande besked om svensken.

– Han kommer inte att spela den närmaste tiden här men vi är positivt inställda till matcherna i Sverige. Jag tror att alla i Sverige hoppas att han kommer kunna spela och det borde han kunna göra, säger Tampas tränare Jon Cooper till nhl.com.

Tampa Bay Lightning kommer att resa till Sverige under helgen och gör sin första träning i Stockholm på söndag. Sedan kommer de att spela två matcher mot Buffalo Sabres den 8-9 november.

– Det som gäckar Hedman nu har aldrig varit något som har hotat hans medverkan i matcherna i Sverige enligt mig. Om inte någon säger något annat till mig så har jag inte ens tänkt på hur känslomässigt det skulle bli. Jag är självsäker på att han kommer att vara på is igen nästa vecka och kunna delta i matcherna, säger Cooper och fortsätter:

– Jag vet att han ser fram emot det här och om det är seriöst så kommer vi att meddelade det men det verkar inte så just nu.

Matcherna i Stockholm har blivit hajpade som två stormöten mellan två av de bästa svenska backarna just nu, Victor Hedman och Rasmus Dahlin. Hedman är Tampas enda svensk och mötena skulle därför tappa mycket av sin tyngd om han inte skulle kunna medverka.

I Buffalo Sabres återfinns även flera andra svenskar: Marcus Johansson, Johan Larsson, Victor Olofsson och Linus Ullmark.