Modo lånar ut spelare till Hockeyettan

Modo är inne i ett stim just nu och har sju raka segrar i Hockeyallsvenskan. Detta gör att det blir svårt för laget att peta någon spelare från truppen. Därför lånas två forwards nu ut till Hockeyettan för att få mer speltid.

Modo meddelar under fredagen att två unga forwards kommer att lånas ut till Hockeyettan. Detta då spelarna har svårt att ta plats i A-laget och lånas ut för att kunna få mer speltid.

En av spelarna är Anton Karlström som förra säsongen gjorde åtta poäng på 34 matcher i Hockeyallsvenskan. Han lånas nu ut till Örnsköldsvik HF.

– Konkurrensen är just nu stenhårt i herrarnas representationslag och det är därför bra att Anton Karlström får chansen till fyra bra matcher i Hockeyettan under den här perioden. Vi har all möjlighet att ta tillbaka honom även under lånetiden och är naturligtvis mycket nöjda med samarbetet med Örnsköldsvik Hockey, säger Modos sportchef Fredrik Glader.

Den andra spelaren som lånas ut är 19-årige Anton Gradin. Under säsongen har han varit kapten i klubbens J20-lag men ska nu få chansen att spela mer på seniornivå i Mörrum GoIS.

– I Gradins fall så handlar det om att få prova på seniorspel i HockeyEttan, vilket är nyttigt för honom med tanke på framtiden. J20 har även speluppehåll under den här perioden vilket gör att det är väldigt passande just nu, säger Glader.

Karlströms lånekontrakt är skrivet till den 20 november medan Gradin kommer att vara utlånad till den 14 november.