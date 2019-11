Succén fortsätter – svensken utsedd till månadens rookie

Victor "Goalofsson" Olofsson är den bästa rookien i NHL. I alla fall under den första spelmånaden.



Under fredagen delades flera priser ut till spelare som utmärkt sig under oktober månad i NHL. När det kom till månadens rookie fanns det flera namn som nämndes i diskussionen kring vem som skulle motta priset.

Torontos Ilja Mikhejev, Colorado-backen Cale Makar, Quinn Hughes i Vancouver Canucks och Washingtons ryske målvakten Ilja Samsonov. Priset gick dock inte till någon utav dem. Istället var det svensken Victor Olofsson som tog hem utmärkelsen.

Hans tio poäng matchades visserligen av Mikhejev, Makar och Hughes men ingen kunde mäta sig med svenskens sex mål.

Olofssons största bedrift från premiärmånaden var dock hans NHL-rekord. Olofssons sex mål har nämligen uteslutande kommit i powerplay och han är därmed den den första spelaren någonsin att göra sina åtta första NHL-mål i spel i numerärt överläge, inklusive fjolåret. Alla hans mål i NHL har nämligen kommit i spelformen.

– Det är såklart kul att ha ett rekord, även om jag gärna ser att det kommer ett mål fem mot fem också. Men det kändes mycket bättre överlag idag, så jag är säker på att det målet också kommer snart, sade succésvensken själv efter bedriften.

Den tidigare SHL-skyttekungen ligger därmed tvåa i målligan för svenskar i NHL. Just nu är det bara Elias Lindholm som har satt flera baljor den här säsongen (9).

Ö-vikskillen Olofsson återvänder snart till Sverige med sitt Buffalo Sabres för att spela NHL-matcher i Globen mot Tampa Bay Lightning.

