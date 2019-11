Svensken såg ut att bli matchvinnare - då vände allt

Snackisen innan matchen var att Filip Forsberg gjorde comeback efter sex matchers skadefrånvaro. Han blev dock poänglös i sin comeback. Istället var det en annan svensk som skulle spela huvudroll för Predators. Vid ledning 2-1 efter den första perioden gjorde Calle Järnkrok två mål i den andra och hemmalaget såg ut att gå mot en klar seger.

Men då vaknade Calgary. Rasmus Andersson reducerade i inledningen av den tredje och Elias Lindholm kunde ta sitt lag närmare i mitten av perioden. Det var Lindholms mål nummer 100 i ligan. Kvitteringen kom med drygt tre minuter kvar. Men Nashville skulle svara ännu en gång och återta ledningen.



Då klev Matthew Tkachuk in i handlingen. Först skulle han kvittera med 39 sekunder kvar av ordinarie tid och sedan smällde han in segerpucken med två sekunder kvar av övertidsspelet. Elias Lindholm spelade fram där.

— När du tappar en match som denna vill du bara ut på isen och spela igen. Vi har varit ganska konsekventa under säsongen. En sak vi kommer gå tillbaka och titta på är att vi slutade spela offensivt, sa Predators headcoach Peter Laviolette till nhl.com efter matchen.



Muntrare miner var det såklart i Calgarys läger efter vändningen.

— Jag tror att alla 24 killar fick bra med självförtroende efter en match som denna. Nu måste vi bara försöka börja matcherna bättre och avsluta som vi gjorde idag, berättade Rasmus Andersson gällande sina tankar.

Nashville Predators - Calgary Flames 5-6 (2-1,2-0,1-4,0-1)

Nashville: Calle Järnkrok (2), Austin Watson (2), Nick Bonino

Calgary: Matthew Tkachuk (2), Derek Ryan, Rasmus Andersson, Elias Lindholm, Alan Quine

