Bakom kulisserna: Så jobbar domarteamet under en SHL-match

Domarteamet… Det är det vanligaste uttrycket när man pratar om dom fyra domarna som är på plats för att döma en hockeymatch. Team då det gäller ett hockeylag vet vi alla vad det är och innebär. Ni vet ”inte bättre än svagaste länken, täcka skott för mina kamrater, alla måste vara bra förberedda…”. Vid det här laget kan ni säkert alla klyschor kring det, men hur förbereder sig och jobbar ett domarteam för att göra en så bra match som möjligt?

Hockeysverige.se fick ta rygg på domaransvariga Tomas Thorsbrink före, under och efter matchen mellan Leksand och Örebro i Tegera Arena. Mikael Sjöqvist och Sören Persson var huvuddomare. Linjemän i matchen var Daniel Persson och Simon Hillborg.

– Jag sitter här och jobbar lite med en grej som jag måste skicka iväg, säger Tomas Thorsbrink med datorn framför sig när hockeysverige.se möter upp honom på Konditori Siljan i centrala Leksand två och en halv timme innan matchstart. Han har bilat upp från Uppsala och har just intagit en middag modell lättare samtidigt som två äldre gentlemän sitter bakom oss och diskuterar Leksands spel i SHL så här långt.

"DU SER UT SOM EN MODERN PRINS, MICKE"

Hela Leksand andas hockey på matchdagarna. När vi reser oss för att ta bilen till Tegera Arena får vi en hälsning från de båda männen: ”Idag får ni nog se en bra hockeymatch”.



Vi kommer till arenan samtidigt som tre från domarteamet, Micke Sjöqvist, Daniel Persson och Simon Hillborg. Direkt haglar kommentarerna mellan Thorsbrink och killarna. ”Va, har du egna bärare med dig Micke?”. Allt i en anda som påminner om vilket hockeylag som helst. I hallen möter Kjell Klintberg upp. Det blir en del kramar och glada tillrop innan vi tar plats i domarrummet där varje domare dessutom har fått två paket Leksands knäckebröd som en fin gest.

Tugget mellan Thorsbrink och teamet fortsätter. ”Du ser ut som en modern prins, Micke” kommer från någon ledare utanför omklädningsrummet då Sjökvist anlänt i en rock, scarf och halvlångt lite bakåtkammat hår. När han dessutom berättar om att natten varit jobbig eftersom han drömt om att han lagt golv bryter gänget i domarrummet ihop av skratt.

Delar av domarnas kommunikationsutrustning.Foto: Ronnie Rönnkvist



Ett SMS kommer på en av mobilerna. Sören Persson sitter fast i trafiken och blir lite sen. Medan vi inväntar honom pratar vi lite om kommunikationsutrustningen domarna har.

– Vi kan prata med varandra under matcherna, säger Daniel Persson, nickar mot Hillborg och fortsätter:

– Om vi vill prata med huvuddomarna är vi tvungna att trycka på en knapp, annars hör dom inte mitt och Simons prat.

Vid vilka situationer går ni in och pratar med huvuddomarna?

– Det kan vara tacklingar, men egentligen vid allt som kan underlätta för domarna att leda matchen. Eller om dom vill ha assistans från oss.

Sjöqvist:

– Vi kommunicerar hela tiden. Dom pratar hela tiden om vilka spelare som är inne, om dom går högt, lågt eller tendenser i matchen. Det kan vara att dom uppfattar att en spelare ligger lite för hårt på någon annan. Dom pratar även om båsen, att vi ska vara med på långa byten om det då blir ett anfall så dom får fördel och så vidare. Dom ger oss information hela tiden.

– Jag behöver inte trycka in någon knappt utan kan kommunicera hela tiden ”Danne, ta det där så jag inte behöver ha koll där”. Det han säger till mig litar jag på och lägger det till grund för mitt beslut.

– Idag är det rutinerade killar och vi styr varandra hela tiden. Behöver jag specifik hjälp med någonting så säger jag till Simon: ”Det här är ditt uppdrag. Behöver du hjälp med någonting så säger du till mig vad jag ska göra”. Då kan jag fokusera på spelet. Blir det exempelvis ett litet slagsmål kan Danne säga: ”Jag har full koll, kör vidare”, eller så säger han: ”Nu får ni ta dom”.

Mikael Sjöqvist.Foto: Ronnie Rönnkvist



VIKTIGT MED KOMMUNIKATIONEN

Just kommunikationsutrustningen har gjort att matchledarskapet underlättats. Även Thorsbrink kan lyssna på kommunikationen mellan domarna under matchen då han sitter på läktarplats. Hockeysverige.se får också lyssna på kommunikationen under matchen mellan domarna och det vi slås av är hur teamet hela tiden är positiva mot varandra, men även väldigt kommunikativa då det hettar till. Däremot kan inte Tomas Thorsbrink gå in och prata via kommunikationsutrustningen under matchen.

Tomas Thorsbrink.Foto: Ronnie Rönnkvist



När börjar ni kommunicera om matchen ni skall ut och döma?

– Vi jobbar i stort sett efter ett grundmönster. Det som skiljer mellan olika domare är vilket ansvar man tar, hur länge man varit i ligan och så vidare. Vi pratar mycket i genomgången att den här ytan är svår att täcka av för oss om spelet är här, säger Sjökvist och pekar med armarna åt två olika håll.

– Då vet Simon att det är hans uppgift om han står på blå, att han ska ha den ytan. Dom gånger det blir fel är när exempelvis jag inte litar på att Simon gör det vi bestämt.

Simon, hur ofta får du ställa om beroende på vilka det är som dömer?

– Inte jätteofta. Det handlar om vår genomgång, vad har domarna för egenheter. Eftersom vi har en grund utefter hur vi ska jobba så utgår vi ifrån den.

Det är trots allt olika människor?

– Ja, och man anpassar sig utifrån vilka människor det är, men vi har grunden.

Sjöqvist:

– Så idag vet Simon att ”Sjöka” är med. Då blir det lugnt och han kan glida runt och röka cigarr.

Hillborg:

– Idag blir det som att ha två Finlandsfärjor med sig ut (skratt).

Simon Hillborg.Foto: Ronnie Rönnkvist

"VORE ETT MISSTAG"

Hur mycket fokus lägger ni på vilka spelare som är med i laget?

Daniel Persson:

– Klart vi scoutar så vi vet med vilka vi har att göra. Framförallt måste vi som linjemän ha koll eftersom vi vet att det är två hetsporrar som är inne så söker dom ofta upp varandra. För att förebygga det och slippa ta en utvisning måste vi ha koll.

Sjöqvist:

– I hockeyn, alla personer har roller hur man separerar puck från motståndare, hur man styr bort uppspel från att skapa tre-mot-tvåor eller två-mot-ettor. Spelarna ligger och balanserar på det tillåtna och försöker fuska så mycket som möjligt, men inte så mycket att det genererar en utvisning.

– Där har vi en roll att veta vilka spelare som är inne. Har vi exempelvis (Emil) Sylvegård inne så vet vi att han tacklar offensivt. Det vore då ett misstag av mig att inte veta att han är på isen. Samma sak med (Anton) Hedman som också har samma roll. Kontra att vi har dom här ”pointplayers” som vi vet inte vill ha tacklingar och kommer undvika att få några.

– Det här går vi igenom innan matchen. Sedan har man väldigt bra koll på lagen efter att man, som i mitt fall, är inne på tionde året. Trots det måste jag fortfarande scouta. Sedan ska man absolut behandla alla lika.

Thorsbrink:

– Beroende på hur spelet är och om två spelare har varit ihop tidigare måste framförallt linjemännen kommunicera till varandra att dom spelarna är inne på isen. Som linjeman ska du hela tiden veta vilka tio som är inne på isen. Det här är en grej som är jätteviktigt.

– Det här kommer med rutinen också, att lära känna spelarna och veta innan någonting händer att nu kan det hända.

Behöver du som domaransvarig ibland påminna teamet om vilka spelare som är med?

– Nej, det här är dom jätteduktiga på överlag. Sedan varierar såklart matchgenomgångarna. Om det exempelvis varit två linjemän som gått med varandra mycket kan det vara positivt, men det kan också vara en fara att man tar allting slentrianmässigt.

– Därför är det viktigt, vilket är allas gemensamma ansvar, att ha en bra matchgenomgång före matchen. Det behöver inte bara vara om spelare utan det kan handla om skador, hur såg det ut förra gången mellan lagen, vart ligger lagen i tabellen, vilka yttre påverkande finns det och vilket skick är laget och klubben i. Sådant påverkar också var dom kommer hända där ute.

Sören Persson anländer med ett leende på läpparna. Det lättsamma snacket tar vid igen och knäckebrödet testas. Anders Näs från Leksands IF kommer in och vill testa domarnas kommunikationsutrustning då han har hand om ljudet. Vid ett tidigare tillfälle har just ljudet krånglat i arenan. Nu tycks dock allt kring den biten vara tipptopp.

Sören Persson.Foto: Ronnie Rönnkvist



HÖGT OCH LÅGT SNACK

Med dryga timmen kvar till nedsläpp säger Thorsbrink: ”Okej, vad kan vi förvänta oss av kvällens match?” Det blir som en signal att nu börjar allvaret. Snacket går både högt och lågt om hur kommunikationen mellan domarna ska vara eftersom Sören Persson och Mikael Sjöqvist inte dömt speciellt mycket med varandra den här säsongen.

Sedan går snacket över till att handla om lagens hetsporrar, styrkor, svagheter, hur man ska hantera spelare och båsen.

– Jag brukar ofta svara att jag är här för er skull, säger Mikael Sjöqvist när det kommer på tal om hur man ska hantera snacket på plan. Sören Persson däremot föredrar att inte snacka lika mycket, speciellt inte vid båsen.

– Alla har olika sätt att hantera just sådana situationer och här brukar domarna komplettera varandra på ett bra sätt i matcherna, berättar Thorsbrink som avslutar med att skicka en hälsning till domarna innan vi intar våra platser på läktaren: ”Var kommunikativa, trevliga och följ direktiven”.

När vi slår oss ner ungefär i linje med mittlinjen, men två sektioner upp i Tegera Arena berättar Tomas Thorsbrink om vad som är viktigt i matchen då det kommer till oschyst spel.

– Dom uppenbara utvisningarna ska med. Är det 5–0, 10–0 eller 2–2, dom ska med oavsett när, var och hur i matchen det sker. Sedan har vi marginalutvisningar som är 50/50. Efter matchen ska det på något vis kännas rättvist.

– Hockeyn är en bedömningssport utan dess like. Om vi ser till en båt med mast så får det inte vara slagsida åt ena sidan. Det måste balanseras så masten står rakt upp.

– Jag klassificerar varje utvisning utifrån vad det är för något. Sedan rankar jag det från tre till noll. Tre är en optimal utvisning, här och nu ska den tas. Två, då kan det vara en tekniskt korrekt utvisning men det behöver inte vara rätt i sammanhanget. Är det sedan en nolla så har han i princip fallit på blålinjen och det var ingen utvisning.

– Sedan tittar jag på vilka utvisningar man har missat som kanske skulle varit med, men jag tittar också på ”good no calls”. Alltså situationer man inte väljer att bestraffa. Det är ofta dom som är viktigast, hur man kan få dom att balanseras. Sören Persson.Foto: Ronnie Rönnkvist

"HELLRE MISSA ÄN GISSA"

Är det en situation där man inte tar utvisning svårare att hantera än tvärtom?

– Det är lite olika. Domare brukar prata om att hellre missa än gissa, vilket jag har full förståelse för. Samtidigt finns det extremt mycket erfarenhet i Sjöqvist och (Sören) Persson så allt som kommer hända där ute idag har dom varit med om tidigare.

– Vid en situation där dom inte är riktigt hundra så kan man via fyra domarna på isen komma till ett bra beslut som 99 gånger av 100 är rätt.

– Under varje omgång klipper man från situationsrummet sekvenser som kan vara bra. Exempelvis så klipps även alla videobedömningar. Alla föremål för en utredning eller anmälan till disciplinnämnden klipps också.

– Efter matcherna tittar jag på det här liksom situationsrummet, domarna och referenspersonerna som är före detta elitspelare. Från början kan det vara 25 klipp, men sedan är vi kanske nere på tre klipp som vi diskuterar. Efter det bestämmer vi att exempelvis den här ”checking to the head” ska anmälas till disciplinnämnden.

– Oftast har före detta elitspelarna ett stort inflytande eftersom dom vet hur det är att vara ute på isen. Dom vet att man inte ska tacklas i ett moment där man kan utsätta motspelaren för en skaderisk. Det här jobbar vi med efter varje omgång. Totalt är det elva personer som tittar på situationen, säger Thorsbrink samtidigt som Leksands målvaktstränare, Jonas Levén, och Leksandsspelaren Marcus Karlberg slår sig ner bredvid oss. Ovanför sitter pappa Mikael Karlberg tillsammans med Per Bäcklin i en inglasad ”holk” för att följa matchen.

Efter första perioden står det 1–1. I omklädningsrummet under pausen råder ett lugn, men alla fyra domarna är överens om att inte vaggas in i någon falsk trygghet för det kan smälla till när som helst där ute.

Efter två perioder är ställningen 2–3. Samma lugn råder i omklädningsrummet.

Sjöqvist:

– Det är en lam match utan aggressivitet. Örebro vet när dom ska gå medan Leksand tycks sticka lite överallt…

Daniel Persson:

– Jag upplever det som energilöst…

Daniel Persson.Foto: Ronnie Rönnkvist



"MEDIOKER TILLSTÄLLNING"

Örebro vinner matcher med 5–3 och efter matchen är Tomas Thorsbrink nöjd med dom fyra domarna. Framförallt för att dom under matchen konsekvent gett varandra positiva förstärkningar. Han är även mycket nöjd med diskussionen domarna emellan, högt, lågt och kreativt om hur man ska hantera varandra både på och vid sidan av isen för att göra en så bra match som möjligt.

Sören Persson:

– Det var en medioker tillställning på isen där vi inte sattes på direkta prov. En bra teaminsats, vi tar det vi ska plocka, bra nedsläpp, bra från linjemännen, noggranna…

Daniel Persson:

– Som Sören säger är det en medioker match. Det finns några tillfällen där det kan hetta till, men vi är där och styr undan det.

Så fortsätter genomgången i dryga 20 minuter, en kreativ dialog mellan alla fem där man ger både positiv och negativ kritik. Det diskuteras åkriktningar, korridorer, situationer, kroppsspråk, Sjöqvists visselpipa och så vidare samtidigt som matlådorna kommer fram. Det gäller att precis som för spelarna snabbt få i sig ny energi.

För Sören Perssons del är det match redan dagen efter uppe i Mora medan det väntar match i Gävle två dagar efter för Mikael Sjöqvist.

– Det funkar så att jag vill släppa den här matchen så snabbt som möjligt, säger Mikael Sjöqvist och fortsätter:

– Alla vi har en förmåga att älta matcherna eftersom vi har en vilja att bli bättre. Jag har sagt till mig själv att 12.00 dagen efter ska jag ha sett matchen i repris och inte tänka mer på den. Då är det nästa match som gäller.

– Jag ringer inte heller någon kollega efter tolv och har ingen ringt mig så släpper jag matchen. Givetvis kan jag prata om den då också men det är inget jag har fokus på. Då har jag fokuset på att komma väl förberedd till nästa match.

– 24 timmar innan börjar jag också tänka på att dricka, vad jag ska äta, när jag ska gå och lägga mig, vara en bra kille hemma i familjen, leka med barnen och så vidare.

Mikael Sjöqvist.Foto: Jessica Ström



Hur gör du som domare med den fysiska biten mellan matcherna?

– Helt ärligt känner jag att kroppen behöver helt andra typer av urladdning numera. Att löpa gör inte så gott längre. Däremot att stretcha, ta en promenad och få massage känner jag är bättre, men också att direkt efter matchen eller tidigt på morgonen köra lite benexplosivitet. Så har åldern påverkat mig.

Kan du släppa den här matchen efter klockan 12 imorgon?

– Det är skönt att ha resan hem där jag kan tänka på olika situationer, vad Sören gjorde bra eller dåligt, vad man ska ta med sig och så vidare.

– Det kan vara svårt att släppa matchen mentalt, men nu tvingar jag mig in i att 12.00 då är matchen slut. Sedan kommer vi garanterat ha kontakt med varandra imorgon, avslutar Mikael Sjöqvist och nickar mot Sören Persson som ger ett blink med ena ögat tillbaka som svar.

Efter att vi stängt dörren till omklädningsrummet och gett oss ut i Leksandskylan säger Tomas Thorsbrink att det här var en ganska lätt match, men att man som domare även kan förstöra en sådan, vilket det här teamet inte gjorde.