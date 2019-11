Färjestad segrade i tungviktsmötet

Färjestad gick segrande ur klassikermötet mot Djurgården på hemmaplan under lördagskvällen. Segersiffrorna skrevs till 4-1 och Marcus Nilsson var inblandad i tre av fyra mål.

Djurgården är inne i en tveksam form och det fortsatte att grina emot för stockholmarna under lördagen. Färjestad fick en tidig ledning i den första perioden när man nätade i powerplay. Hemmalaget skulle kapitalisera i samma spelform även i den andra perioden. Det var Michael Lindqvist som stänkte dit 2-0.





Lindqvist hade i slutet av den första perioden tvingats lämna isen efter att han träffats av Patrik Berglunds klubba i ansiktet. Domarna upptäckte inte situationen och Berglund fick stanna på isen. Djurgården hade sedan en kvittering inne minuter senare från just Patrik Berglund, men domarna menade på att det skulle vara utvisning på en djurgårdsspelare innan och underkände målet.

Marcus Nilsson låg bakom de två första målen i matchen och han gjorde själv det tredje i den andra perioden.

— Det är bara gå ut och vända det här. Det är inget att vänta på, sa Djurgårdens Sebastian Strandberg till C More i den andra pausen.



Färjestad kontrollerade händelserna i den tredje perioden. Djurgården reducerade förvisso, men i tom kasse kunde Martin Johansson skicka in 4-1. Johansson som skadades inför säsongen gjorde comeback idag och passade alltså på att bli målskytt.





Färjestad – Djurgården 4 - 1 (1-0, 2-0, 1-1)



Färjestad: Per Åslund, Michael Lindqvist, Marcus Nilsson, Martin Johansson

Djurgården: Patrik Berglund