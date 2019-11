Oskarshamn - sämst på över 40 år

Målen regnade in i den första perioden bakom de stackars målvakterna Tex Williamsson och Fredrik Pettersson Wentzel . När "Hesa Fredrik" ljöd stod det 6-0 på tavlan. Den 5 oktober var det ännu värre när Oskarshamn gästade Karlstad. Sju mål prickade Färjestad in då under den första perioden. Oskarshamn noll.Nu berättar twitterkontot domarna.se att det inte hänt sedan säsongen 77/78 att ett lag förlorat två perioder med sex mål eller mer under en och samma säsong. Senast det begav sig så var det Djurgården som drabbades. Säsongen innan lyckades Björklöven också fastna i den mindre smickrande statistiken.