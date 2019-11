Svensken prisas efter fina säsongsstarten

Efter att ha stått för fyra mål och elva assist på de tio inledande matcherna stod det igår klart att Vegas svenske forwardslöfte Lucas Elvenes var hela AHL:s bästa rookie under oktober månad. Det meddelade ligan på sin hemsida under gårdagen.

Elvenes, som stod för 20 poäng på 42 SHL-matcher med Rögle ifjol, leder AHL:s poängliga tio matcher in på säsongen, två poäng före jagande trion Reid Boucher, Stefan Noesen och Nathan Walker.

I och med utmärkelsen blir Elvenes den förste Chicago Wolves-spelaren att få utmärkelsen sedan Brett Sterling fick utmärkelsen i december 2006.

Under gårdagen stod det även klart att Victor Olofsson tog hem priset som månadens rookie i NHL. De unga spelarna har således fått en minst sagt bra start på sina säsonger borta i Nordamerika.

.@UticaComets forward Reid Boucher, @Chicago_Wolves rookie Lucas Elvenes and @WolfPackAHL netminder Igor Shesterkin are the @CCMHockey award winners for October.



