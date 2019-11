"Att det skulle gå så här bra hade jag inte förväntat mig"

Inför säsongen värvade HV71 flera spelare som var tänkta att vara med i toppen av lagets interna poängliga. Den som är poängbäst i Jönköpingslaget är dock en dansk som främst är känd för sina defensiva egenskaper.

– Det är klart att det är ovant för egen del men jag har alltid vetat att jag har det i mig, säger den oväntade poängkungen Markus Lauridsen till hockeysverige.se.



JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Markus Lauridsens poängbästa säsong i SHL kom 2016/17. Då stod han för 13 poäng på 48 matcher i Leksand. Nu har den danske landslagsbacken redan gjort 13 pinnar på bara 16 matcher.

28-åringen har främst varit känd för sina defensiva kvalitéer men står nu för ett offensivt genombrott i SHL. Hans 13 poäng är bäst i HV71 den här säsongen och bara två backar i ligan, Olle Alsing (13) och Kodie Curran (14) kan mäta sig med dansken. Hans tolv assist är även näst bäst i SHL, bara Marcus Nilsson har fler (15).

– Det är klart att det är ovant för egen del men jag har ändå alltid vetat om att jag har det i mig och att jag bemästrar det offensiva spelet, säger Lauridsen till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag kanske har haft lite mer av en defensiv roll tidigare i karriären men nu har jag fått chansen att spela mer offensivt och jag tycker att jag har tagit den rollen på ett bra sätt. Jag har alltid tyckt att jag har haft det inom mig så det är kul att kunna visa upp det nu också.



PERSONBÄSTA TVÅ GÅNGER OM

Förra veckan stod han för tre assist i en och samma match, mot Växjö, och sade efteråt att det var han bästa notering på en match i proffskarriären. Under lördagens match mot Oskarshamn stod han återigen för tre passningspoäng.

– Min insats i dag (läs lördag) var helt okej, jag gör det jag brukar göra. Det trillar in poäng där också och det var ju kul.

– Det är bara kul att det händer. Jag vet inte riktigt vad man ska säga men det är väldigt roligt att poängen trillar in, säger han om sätta personbästa på nytt.

Markus Lauridsen (till höger) har fått jubla många gånger under inledningen. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån



13 poäng på 16 matcher, hade du kunnat föreställa dig något liknande inför säsongsstarten?

– Nej, att det skulle gå så här bra hade jag ju inte riktigt förväntat mig innan säsongen började. Jag har fått en mer offensiv roll och får även chansen att spela i powerplay med flera bra spelare. Man behöver bra spelare runt sig också för att kunna göra poäng så jag kan inte ta all kredd själv. Mina medspelare hjälper mig mycket också, svarar dansken.

"SPELAR MED STORT SJÄLVFÖRTROENDE"

Den stora anledningen till att poängen har börjat trilla in för Lauridsen menar han själv beror på att han har fått en annorlunda roll i laget. Han får ett större offensivt förtroende och får chansen att visa sin uppsidor i anfallsspelet.

– Jag får spela i fler offensiva situationer och tekningar i offensiv zon vilket hjälper såklart. Det gör ju att jag kan få fler chanser att bidra.

– Sedan är mitt självförtroende riktigt bra just nu också. Jag känner det själv att jag spelar med ett stort självförtroende där ute.

Han har en mer uttalad roll offensivt men vill också påpeka att hans främsta fokus fortfarande är i defensiven och det syns också att han har utvecklats bakåt också.

– Det viktigaste är ju fortfarande att vara stabil defensivt. Det är alltid grunden men har som back och jag tycker att jag har blivit bättre på min skridskoåkning nu också. Jag tycker själv att jag har tagit kliv framåt i det spelet också.

I fjol var han lite ifrågasatt i HV:s backuppsättning och hade svårt att mäta sig med spelare som Mikko Lehtonen och Martin Fehérváry. När HV71 värvade backar som Eric Martinsson, Johannes Kinnvall och Emil Johansson inför årets säsong fanns det oro för att Lauridsen återigen skulle falla in i mörkret och bli lite bortglömd.

Lauridsen har svårt att se han ska kunna fortsätta producera i samma takt. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån



Han har dock jobbat mycket med sitt spel för att förbättra sig jämfört med hur han spelade förra året.

– Jag var inte riktigt nöjd med förra säsongen för egen del så det är extra skönt att det har startat bra här, säger Lauridsen och fortsätter:

– Jag känner att jag kan spela med ett större lugn i år och jag känner mig också väldigt pigg i kroppen. Mycket handlar ju om förtroende också. Nu har jag fått mer förtroende och då växer man ju naturligt spelare Nu gäller det att fortsätta ta tillvara på förtroendet man får, det är inget som kommer gratis.

TROR INTE PÅ FORTSATT POÄNGSUCCÉ

Han skulle dock bli förvånad om den otroliga poängformen håller i sig under resten av säsong för egen del.

– Nej, det har jag svårt att se att jag ska kunna fortsätta i samma takt men jag ska försöka. Det gäller att fortsätta på samma spår, det har ju funkat hittills. Jag tror inte att jag behöver ändra på något utan måste fortsätta att hålla en hög nivå.