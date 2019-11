Brynäsbacken skadad – SHL-lånet ersätter i Juniorkronorna

I lördagens match mellan Brynäs och Frölunda spelade Victor Söderström under hela matchen och noterades för totalt 15 minuters istid under matchen.

Nu kommer dock beskedet att 18-åringen har ådragit sig en okänd skada som gör att han kommer att missa Juniorkronornas turnering i Finland som spelas nästa helg.

På sin Twitter-sida meddelar landslaget istället att Adam Wilsby kommer att kliva in i truppen. 19-åringen gjorde tre matcher med Tomas Monténs landslag i somras men lämnades utanför truppen som ska spela fyrnationsturnering. Nu kallas han dock in. Tidigare har även Jesper Eliasson kallats in på målvaktssidan för att täcka upp för skadade Olof Lindbom.

Wilsby tillhör Skellefteå AIK och har gjort en SHL-match den här säsongen. Han lånades dock ut till Södertälje under oktober och har hunnit spela fyra matcher med SSK och stått för fyra assist.