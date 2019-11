Elias nya succé: "Inte många spelare klarar av ett sånt konststycke"

Elias Pettersson fick sin poängsvit bruten i förra matchen. Då såg han till att revanschera sig under natten då han sköt två mål i Vancouvers nya seger. Ett av dem var ett riktigt läckert "tennis-mål" där han slår in pucken på volley.

– Jag hade lite tur, sade svenskstjärnan ödmjukt efter matchen.



Elias Pettersson Show är back on track efter ett väldigt kort uppehåll. Efter att ha gjort poäng i fem raka matcher fick svensken se sin svit brytas i förra matchen mot Anaheim Ducks.

Då såg han till att påbörja en ny svit direkt.

I nattens match mot krisande San José Sharks sköt Pettersson in sitt femte samt sjätte mål för säsongen och ledde därmed sitt Vancouver Canucks till en ny seger.

Det första målet var extra speciellt. Lagkamraten Brock Boeser är vid sargkanten i offensiv zon och försöker skicka in pucken till Elias men den styrs undan av en Sharks-back. Målchansen borta? Inte en chans. Då slog Pettersson helt enkelt bara in pucken i nät via ett volleyskott.

– Inte många spelare klarar av att göra ett sådant konststycke. Han är en av få som kan göra sånt, sade Boeser till Hockey Night in Canada i en periodpaus.

Pettersson själv var dock sedvanligt ödmjuk över sitt läckra drag.

– Jag försökte bara få en träff med klubban på pucken när den kom i luften och jag hade lite tur, då den träffade klubbskaftet och gick in, sade han till Hockey Night in Canada.

LEDER SVENSKA POÄNGLIGAN STORT

Senare i matchen såg Elias till att skjuta in sitt andra mål i matchen när Vancouver spelade powerplay. J.T Miller sköt ett skott som räddades av Sharks-målvakten Aaron Dell men då fanns Pettersson där och skickade in returen i öppen kasse.

Två mål av Pettersson innebär nu sex baljor och totalt 20 poäng den här säsongen på de 14 första matcherna. Han har även varvat upp rejält den senaste tiden och har nu gjort 14 pinnar på sina sju senaste matcher. Den blivande 21-åringen leder därmed den svenske poängligan, sex poäng före Elias Lindholm och William Karlsson.

Han var dock inte den enda svensken att stå för poäng i 5-2-matchen. I Vancouver stod Alexander Edler för en assist och Erik Karlsson noterades för samma facit för Sharks.

Vancouver Canucks klättrar därmed uppåt och ligger nu tvåa i sin division, en poäng bakom Edmonton Oilers. San José Sharks har det dock väldigt tungt då de förlorade sin femte raka match och man ligger nu sist i den västra konferensen.

San José Sharks – Vancouver Canucks 2–5 (0-2,0-2,2-1)

San José: Marc-Édouard Vlasic (2), Evander Kane (8).

Vancouver: Elias Pettersson 2 (6), Brandon Sutter (4), Jake Virtanen (4), Adam Gaudette (2).